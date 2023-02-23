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Дикая тайга: Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков и Елизавета Ищенко

23 февраля
2023 год

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23 февраля 2023

22 февраля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма Дмитрия Дьяченко «Бешенство» о том, как отец пытается спасти сына от зависимости, когда вокруг тайга и свирепые волки. Среди гостей показа были актёры фильма Алексей Серебряков, Георгий Дронов, Кирилл Полухин, Всеволод Володин и Ангелина Стречина, а также Светлана Ходченкова, Кузьма Сапрыкин, Елизавета Ищенко, Алёна Михайлова, Светлана Степанковская, Елена Захарова, Анна Чурина и другие.

Дикая тайга: Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков и Елизавета Ищенко
фото: Всеволод Володин, Алексей Серебряков с дочерью Дарьей

Дикая тайга: Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков и Елизавета Ищенко
фото: Георгий Дронов

Дикая тайга: Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков и Елизавета Ищенко
фото: Светлана Ходченкова

Дикая тайга: Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков и Елизавета Ищенко
фото: Кирилл Полухин

Дикая тайга: Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков и Елизавета Ищенко
фото: Александра Власова

Дикая тайга: Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков и Елизавета Ищенко
фото: Маруся Климова

Дикая тайга: Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков и Елизавета Ищенко
фото: Ангелина Стречина

Дикая тайга: Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков и Елизавета Ищенко
фото: Светлана Степанковская

Дикая тайга: Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков и Елизавета Ищенко
фото: Анна Чурина

Дикая тайга: Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков и Елизавета Ищенко
фото: Елена Захарова

Дикая тайга: Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков и Елизавета Ищенко
фото: Яна Крайнова

Дикая тайга: Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков и Елизавета Ищенко
фото: Дмитрий Дьяченко

Дикая тайга: Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков и Елизавета Ищенко
фото: Алёна Михайлова и Михаил Дементьев

Дикая тайга: Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков и Елизавета Ищенко
фото: Мальбек и Сюзанна

Дикая тайга: Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков и Елизавета Ищенко
фото: Алёна Чехова

Дикая тайга: Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков и Елизавета Ищенко
фото: Елизавета Ищенко

Дикая тайга: Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков и Елизавета Ищенко
фото: Иван и Анна Добронравовы

Дикая тайга: Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков и Елизавета Ищенко
фото: Матвей Лыков

Дикая тайга: Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков и Елизавета Ищенко
фото: Алина Насибуллина

Основой для сюжета триллера послужили реальные события, произошедшие в Амурской области в 2019 году. Фильм «Бешенство» в прокате с 23 февраля.
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Дикая тайга: Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков и Елизавета Ищенко фотографии
Дикая тайга: Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков и Елизавета Ищенко фотографии
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