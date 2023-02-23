Дикая тайга: Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков и Елизавета Ищенко

«Сегодня стыдно быть мужественным»: Венсан Кассель выразил беспокойство из-за критики маскулинности
Актёру не нравятся ложные идеи, распространяемые в соцсетях
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22 февраля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма Дмитрия Дьяченко «Бешенство» о том, как отец пытается спасти сына от зависимости, когда вокруг тайга и свирепые волки. Среди гостей показа были актёры фильма Алексей Серебряков, Георгий Дронов, Кирилл Полухин, Всеволод Володин и Ангелина Стречина, а также Светлана Ходченкова, Кузьма Сапрыкин, Елизавета Ищенко, Алёна Михайлова, Светлана Степанковская, Елена Захарова, Анна Чурина и другие.
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