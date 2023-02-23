Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Джулия Гарнер и Эллиот Пейдж снялись в рекламе нового аромата Gucci

23 февраля
2023 год

Лайфстайл >>
23 февраля 2023
Джулия Гарнер, Эллиот Пейдж и популярный рэпер A$AP Rocky снялись в рекламной кампании нового аромата Gucci Guilty. Автором фотографий стал модный фотограф Глен Лачфорд.

Джулия Гарнер и Эллиот Пейдж снялись в рекламе нового аромата Gucci
фото: Джулия Гарнер

«Они призваны олицетворять оду принятия себя, дружбы и любви во всех ее проявлениях через историю нежности, воображения и любопытства», — говорится в заявлении Gucci. Съемка будет представлена 1 марта.

Джулия Гарнер и Эллиот Пейдж снялись в рекламе нового аромата Gucci
фото: A$AP Rocky

Гарнер и A$AP Rocky уже сотрудничали с домом моды ранее: актриса неоднократно появлялась на красной дорожке в образах Gucci, а рэпер был гостем показов, работал над приглашениями на шоу дома моды и снимался в рекламных кампаниях.

Джулия Гарнер и Эллиот Пейдж снялись в рекламе нового аромата Gucci
фото: Эллиот Пейдж
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Эффектный выход: Рианна ждёт второго ребёнка
Поиск по меткам
красотарекламастиль
персоны
Джулия ГарнерЭллиот Пэйдж

анонс

Скорбим

Борис Чунаев
21 февраля ушёл из жизни актёр Борис Чунаев.
Рамиз Новрузов
20 февраля ушёл из жизни актёр Рамиз Новрузов.

День рождения >>

Георгий Гегечкори
Владимир Гусев
Максим Житник
Иван Николаев
Александр Романцов
Геннадий Сайфулин
Валентина Телегина
Борис Токарев (II)
Олег Янковский
Эмили Блант
Андраш Козак
Мари-Жозе Кроз
Иржи Менцель
Уршуля Моджиньская
Томаш Стокингер
Дакота Фаннинг
все родившиеся 23 февраля >>

Афиша кино >>

Револьвер
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Великобритания, 2005
Чекаго
криминальный фильм, молодежный фильм
Россия, 2022
Тайна Келлс
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Ирландия, Франция, Бельгия, 2009
Бешенство
триллер
Россия, 2023
Марлоу
детектив, триллер, экранизация
Ирландия, США, 2022
Папы против мам
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Рыцарь теней
боевик, фэнтези
Китай, 2019
Дитя тьмы. Экзорцизм
драма, фильм ужасов
Мексика, Перу, 2022
Рок дог 3: Битва за бит
комедия, мелодрама, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
США, Китай, 2022
Сын
драма, экранизация
Великобритания, США, Франция, 2022
Italian Best Shorts 5: Жизнь как чудо
драма, комедия, мелодрама
Италия, 2023
Детектор
мистика, триллер
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен