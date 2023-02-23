Джулия Гарнер и Эллиот Пейдж снялись в рекламе нового аромата Gucci

Джулия Гарнер, Эллиот Пейдж и популярный рэпер A$AP Rocky снялись в рекламной кампании нового аромата Gucci Guilty. Автором фотографий стал модный фотограф Глен Лачфорд.
фото: Джулия Гарнер
«Они призваны олицетворять оду принятия себя, дружбы и любви во всех ее проявлениях через историю нежности, воображения и любопытства», — говорится в заявлении Gucci. Съемка будет представлена 1 марта.
фото: A$AP Rocky
Гарнер и A$AP Rocky уже сотрудничали с домом моды ранее: актриса неоднократно появлялась на красной дорожке в образах Gucci, а рэпер был гостем показов, работал над приглашениями на шоу дома моды и снимался в рекламных кампаниях.
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