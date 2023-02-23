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Орден коммуниста: Как персонажи «Гарри Поттера» выглядели бы в СССР

23 февраля
2023 год

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23 февраля 2023
Неограниченные возможности нейросетей позволяют экспериментировать с персонажами любимых фильмов, помещая их в самые разные временные эпохи, и книг, воссоздавая портреты героев по точным описаниям из текста. Пользователи продолжают тестировать нейросеть Midjourney, способную объединять любые миры: в очередной раз выбор пал на вселенную «Гарри Поттера», придуманную Джоан Роулинг, и вполне реальное пространство Советского Союза. На сгенерированных изображениях Гарри, Рон и Гермиона впервые отправляются в волшебную школу Хогвартс (больше напоминающую московский Исторический музей), Северус Снейп в унынии бродит по широкому проспекту, а Волан-де-Морт, кажется, оказался чуть ближе к современности и выглядит как типичный бандит 90-х, приехавший на стрелку.

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Орден коммуниста: Как персонажи «Гарри Поттера» выглядели бы в СССР фотографии
Орден коммуниста: Как персонажи «Гарри Поттера» выглядели бы в СССР фотографии
Орден коммуниста: Как персонажи «Гарри Поттера» выглядели бы в СССР фотографии
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