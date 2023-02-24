Мария Киселёва стала ведущей телеигры «На выход!»

8 марта в 20:00 на СТС состоится премьера телеигры «На выход!» с олимпийской чемпионкой Марией Киселёвой, экс-ведущей легендарного шоу «Слабое звено».
В студию приходят восемь героев, которые не знают друг друга, но на время становятся одной командой. Их объединяет желание унести домой максимальный денежный приз в 400 тысяч рублей. После каждого раунда игроков ждёт серьёзное испытание — уход слабейшего. Перед финальным поединком участников останется всего двое, и только они не услышат в свой адрес: «Вы самое слабое звено. На выход!».
«Здорово, что премьеру на СТС запланировали в такой праздничный день. Уверена, что приготовленные нами сюрпризы добавят яркие нотки и эмоции в жизни телезрителей. Но всё-таки хочется пожелать, чтобы каждый день были весна и 8 Марта, мужчины говорили комплименты, дарили цветы, а женщина улыбалась и цвела изнутри. Вот это счастье! Мне кажется, главное — не только раз в год, а каждый день чувствовать себя именно так», – поделилась Мария Киселёва.
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