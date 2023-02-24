Эльдар Джахаров и Владимир Маркони приняли участие в шоу «Большой побег»

7 марта в 20:00 на СТС
состоится премьера реалити-шоу «Большой побег» – российской адаптации корейского квест-шоу The Great Escape. Разгадывать загадки и искать подсказки в самых необычных локациях предстоит команде из пяти постоянных участников: музыканта и блогера Эльдара Джарахова
, телеведущего Владимира Маркони
, спортивного блогера Алексея Столярова
, ведущего кулинарного шоу «ПроСТО кухня» Александра Бельковича
и актёра Магомеда Муртазаалиева
.
Участникам предстоит выбраться из дома с привидениями, подпольного казино, подземелья, заражённой неизвестным вирусом больницы, загадочной школы, генетической лаборатории. Съёмки проходили три месяца в Москве и Подмосковье в самых неожиданных локациях: в заброшенной больнице 1915 года, на парковке «Сколково», в подвале Винзавода, НИИ и других местах.
«Люблю вписываться в интересные проекты и очень люблю квесты. Когда они только появились, мы с друзьями постоянно ходили. Правда, теперь не уверен. Всё, что могли предложить квесты, даже рядом не стоит с тем, что происходило в этом проекте»
, — поделился Эльдар Джарахов.
Магомед Муртазаалиев рассказал, что такие непростые испытания их только сплотили: «Интересная штука: пятерых неизвестных друг другу людей, разных возрастов, религий, взглядов, деятельностей, взяли, соединили и сказали: «Идите мучиться вместе!» Но мы быстро сплотились, прощали друг другу ошибки, смеялись над несмешными шутками, шли на уступки. Так что шоу подарило мне друзей»
.
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