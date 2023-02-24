Эльдар Джахаров и Владимир Маркони приняли участие в шоу «Большой побег»

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Милана Бру и Артем Карасев заключают фиктивный брак в мелодраме «Мама всегда права»

Орландо Блум рассказал об отношениях с Кэти Перри

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Дмитрий Дьяченко: «В "Бешенстве" мы старались сломать не только жанр, но и актерские амплуа, к которым привыкли зрители»

Режиссер самого кассового российского фильма – о своей первой драматической работе, борьбе с клише и смене тональности