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Эльдар Джахаров и Владимир Маркони приняли участие в шоу «Большой побег»

24 февраля
2023 год

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24 февраля 2023
7 марта в 20:00 на СТС состоится премьера реалити-шоу «Большой побег» – российской адаптации корейского квест-шоу The Great Escape. Разгадывать загадки и искать подсказки в самых необычных локациях предстоит команде из пяти постоянных участников: музыканта и блогера Эльдара Джарахова, телеведущего Владимира Маркони, спортивного блогера Алексея Столярова, ведущего кулинарного шоу «ПроСТО кухня» Александра Бельковича и актёра Магомеда Муртазаалиева.

Эльдар Джахаров и Владимир Маркони приняли участие в шоу «Большой побег»

Участникам предстоит выбраться из дома с привидениями, подпольного казино, подземелья, заражённой неизвестным вирусом больницы, загадочной школы, генетической лаборатории. Съёмки проходили три месяца в Москве и Подмосковье в самых неожиданных локациях: в заброшенной больнице 1915 года, на парковке «Сколково», в подвале Винзавода, НИИ и других местах.

«Люблю вписываться в интересные проекты и очень люблю квесты. Когда они только появились, мы с друзьями постоянно ходили. Правда, теперь не уверен. Всё, что могли предложить квесты, даже рядом не стоит с тем, что происходило в этом проекте», — поделился Эльдар Джарахов.

Эльдар Джахаров и Владимир Маркони приняли участие в шоу «Большой побег»

Магомед Муртазаалиев рассказал, что такие непростые испытания их только сплотили: «Интересная штука: пятерых неизвестных друг другу людей, разных возрастов, религий, взглядов, деятельностей, взяли, соединили и сказали: «Идите мучиться вместе!» Но мы быстро сплотились, прощали друг другу ошибки, смеялись над несмешными шутками, шли на уступки. Так что шоу подарило мне друзей».
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Эльдар Джахаров и Владимир Маркони приняли участие в шоу «Большой побег» фотографии
Эльдар Джахаров и Владимир Маркони приняли участие в шоу «Большой побег» фотографии
Эльдар Джахаров и Владимир Маркони приняли участие в шоу «Большой побег» фотографии
Эльдар Джахаров и Владимир Маркони приняли участие в шоу «Большой побег» фотографии
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