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Сьюки Уотерхаус рассказала об отношениях с Робертом Паттинсоном

24 февраля
2023 год

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24 февраля 2023
Сьюки Уотерхаус дала интервью The Times, в котором рассказала о своей личной жизни. 31-летняя модель поделилась подробностями отношений с Робертом Паттинсоном, с которым встречается уже пять лет, а также призналась, что после расставания с Брэдли Купером у неё началась депрессия.

Сьюки Уотерхаус рассказала об отношениях с Робертом Паттинсоном
фото: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус

«Я в шоке от того, что счастлива с кем-то в отношениях на протяжении пяти лет. Я всегда радуюсь, когда вижу его имя, всплывающее на экране телефона. Думаю, по отношению ко мне он чувствует то же самое. Нам всегда есть о чём поговорить, он очень весёлый», – рассказала Сьюки о Роберте.

Уотерхаус, недавно сыгравшая одну из главных ролей в мини-сериале «Дейзи Джонс и The Six», призналась, что часто обращается к Паттинсону за советом по актёрскому мастерству: «Я буду уговаривать его помочь мне с прослушиванием до тех пор, пока он не заснёт на диване», – пошутила она.

Сьюки Уотерхаус рассказала об отношениях с Робертом Паттинсоном

Роберт и Сьюки впервые вышли вместе на показе Dior в декабре прошлого года. Ранее Уотерхаус была в отношениях с Брэдли Купером, а Паттинсон с коллегой по фильму «Сумерки» Кристен Стюарт. Поскольку они всегда были на виду у СМИ, неудивительно, что теперь пара предпочитает не распространяться о личной жизни на публике. Возможно поэтому Сьюки не стала называть имя Купера в интервью, а только коротко рассказала о тяжёлом расставании в прошлом: они встречались два года, после чего Купер завёл отношения с супермоделью Ириной Шейк.

Сьюки Уотерхаус рассказала об отношениях с Робертом Паттинсоном
фото: Сьюки Уотерхаус и Брэдли Купер

«Я была в депрессии. И постоянно читала о том, что его новая девушка гораздо красивее меня. Звучит глупо, но когда у тебя разбито сердце — это очень тяжело. И не стоит ожидать, что все вокруг будут относиться к тебе с великодушным пониманием. Когда тебе 21, ты с головой погружаешься в отношения и абсолютно не представляешь, каковы будут последствия», — поделилась Сьюки.
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Сьюки Уотерхаус рассказала об отношениях с Робертом Паттинсоном фотографии
Сьюки Уотерхаус рассказала об отношениях с Робертом Паттинсоном фотографии
Сьюки Уотерхаус рассказала об отношениях с Робертом Паттинсоном фотографии
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