Сьюки Уотерхаус рассказала об отношениях с Робертом Паттинсоном

«Я в шоке от того, что счастлива с кем-то в отношениях на протяжении пяти лет. Я всегда радуюсь, когда вижу его имя, всплывающее на экране телефона. Думаю, по отношению ко мне он чувствует то же самое. Нам всегда есть о чём поговорить, он очень весёлый», – рассказала Сьюки о Роберте.
Уотерхаус, недавно сыгравшая одну из главных ролей в мини-сериале «Дейзи Джонс и The Six», призналась, что часто обращается к Паттинсону за советом по актёрскому мастерству: «Я буду уговаривать его помочь мне с прослушиванием до тех пор, пока он не заснёт на диване», – пошутила она.
Роберт и Сьюки впервые вышли вместе на показе Dior в декабре прошлого года. Ранее Уотерхаус была в отношениях с Брэдли Купером, а Паттинсон с коллегой по фильму «Сумерки»Кристен Стюарт. Поскольку они всегда были на виду у СМИ, неудивительно, что теперь пара предпочитает не распространяться о личной жизни на публике. Возможно поэтому Сьюки не стала называть имя Купера в интервью, а только коротко рассказала о тяжёлом расставании в прошлом: они встречались два года, после чего Купер завёл отношения с супермоделью Ириной Шейк.
фото: Сьюки Уотерхаус и Брэдли Купер
«Я была в депрессии. И постоянно читала о том, что его новая девушка гораздо красивее меня. Звучит глупо, но когда у тебя разбито сердце — это очень тяжело. И не стоит ожидать, что все вокруг будут относиться к тебе с великодушным пониманием. Когда тебе 21, ты с головой погружаешься в отношения и абсолютно не представляешь, каковы будут последствия», — поделилась Сьюки.
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