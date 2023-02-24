Харви Вайнштейна приговорили к ещё 16 годам по делу об изнасиловании

Суд в Лос-Анджелесе приговорил голливудского продюсера Харви Вайнштейна
к 16 годам по делу об изнасиловании. Срок будет добавлен к 23 годам, которые он уже отбывает. Об этом сообщает Variety
.
Фактически это означает, что Вайнштейн, которому сейчас 70 лет, уже не выйдет из тюрьмы. Сам продюсер вину не признаёт. В ходе заседания он обратился к судье Лизе Ленч
: «Пожалуйста, не приговаривайте меня к пожизненному заключению, я этого не заслуживаю. Доказательств нет, это подстава. Прошу пощады»
.
Вайнштейна признали виновным в ещё одном изнасиловании и двух преступлениях сексуального характера. По версии следствия, он совершил в 2013 году изнасилование, насильственное оральное совокупление и сексуальное проникновение посторонним предметом в отношении бывшей модели, уроженки России, имя которой не раскрывается. Всего на процессе рассматривали обвинения четырёх женщин. По свидетельствам двух из низ – жены губернатора Калифорнии Дженнифер Сибел Ньюсом
, а также актрисы и сценаристки Лорен Янг
– присяжные не смогли вынести вердикт. По обвинениям, представленным анонимной женщиной, проходящей по делу как «Джейн Доу номер три», кинопродюсера оправдали.
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