«Часики тикают»: Диана Крюгер рассказала о позднем материнстве

Диана Крюгер не всегда мечтала стать матерью. В подкасте Divorced Not Dead («Разведён, но не умер») актриса объяснила, почему не планировала иметь детей и как изменились её взгляды, когда ей было уже далеко за тридцать.
«Не знаю, может быть это то, о чём люди говорят «часики тикают». Я помню, как почувствовала это примерно в 35 лет. Я подумала: «Зачем я всё это делаю и куда спешу, стараясь заработать денег и жить на полную катушку. Стоит ли оно того?», – призналась актриса.
На тот момент Диана уже была в разводе со своим супругом Гийомом Кане, но состояла в отношениях с Джошуа Джексоном. Актриса пыталась от него забеременеть, но ничего не получилось. Вскоре они расстались. Тогда Крюгер всерьёз задумалась о том, чтобы стать матерью-одиночкой: «Я подумала: «Знаете что? Может быть, самой мне будет даже проще. Не нужно ни с кем обговаривать место, куда отправить ребёнка учиться, или где он будет жить».
фото: Диана Крюгер и Норман Ридус
Но когда в жизни актрисы появился Норман Ридус, её планы изменились. Они познакомилась в 2015 году и уже через год начали встречаться. А в 2018 году, когда актрисе было 42 года, у них родилась дочь Нова Теннесси. Но даже в этих отношениях Крюгер ищет способы воспитывать ребёнка одной: «Так просто случилось. Нова появилась, когда я меньше всего её ожидала и когда больше всего на свете в ней нуждалась. Она стала лучшим, что случилось в моей, в нашей жизни».
Сейчас Норман и Диана продолжают встречаться и воспитывать дочку. Через три года после её рождения они обручились. У Ридуса также есть 23-летний сын по имени Мингус Люсьен от его бывшей девушки Хелены Кристенсен.
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