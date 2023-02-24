Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Часики тикают»: Диана Крюгер рассказала о позднем материнстве

24 февраля
2023 год

Лайфстайл >>
24 февраля 2023
Диана Крюгер не всегда мечтала стать матерью. В подкасте Divorced Not Dead («Разведён, но не умер») актриса объяснила, почему не планировала иметь детей и как изменились её взгляды, когда ей было уже далеко за тридцать.

«Часики тикают»: Диана Крюгер рассказала о позднем материнстве

«Не знаю, может быть это то, о чём люди говорят «часики тикают». Я помню, как почувствовала это примерно в 35 лет. Я подумала: «Зачем я всё это делаю и куда спешу, стараясь заработать денег и жить на полную катушку. Стоит ли оно того?», – призналась актриса.

На тот момент Диана уже была в разводе со своим супругом Гийомом Кане, но состояла в отношениях с Джошуа Джексоном. Актриса пыталась от него забеременеть, но ничего не получилось. Вскоре они расстались. Тогда Крюгер всерьёз задумалась о том, чтобы стать матерью-одиночкой: «Я подумала: «Знаете что? Может быть, самой мне будет даже проще. Не нужно ни с кем обговаривать место, куда отправить ребёнка учиться, или где он будет жить».

«Часики тикают»: Диана Крюгер рассказала о позднем материнстве
фото: Диана Крюгер и Норман Ридус

Но когда в жизни актрисы появился Норман Ридус, её планы изменились. Они познакомилась в 2015 году и уже через год начали встречаться. А в 2018 году, когда актрисе было 42 года, у них родилась дочь Нова Теннесси. Но даже в этих отношениях Крюгер ищет способы воспитывать ребёнка одной: «Так просто случилось. Нова появилась, когда я меньше всего её ожидала и когда больше всего на свете в ней нуждалась. Она стала лучшим, что случилось в моей, в нашей жизни».

«Часики тикают»: Диана Крюгер рассказала о позднем материнстве

Сейчас Норман и Диана продолжают встречаться и воспитывать дочку. Через три года после её рождения они обручились. У Ридуса также есть 23-летний сын по имени Мингус Люсьен от его бывшей девушки Хелены Кристенсен.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
СМИ: Диана Крюгер выходит замуж за Нормана Ридуса
Диана Крюгер не была готова стать матерью в 41 год
Поиск по меткам
детиоткровение
персоны
Джошуа ДжексонГийом КанеХелена КристенсенДиана КрюгерНорман Ридус

фотографии >>
«Часики тикают»: Диана Крюгер рассказала о позднем материнстве фотографии
«Часики тикают»: Диана Крюгер рассказала о позднем материнстве фотографии
«Часики тикают»: Диана Крюгер рассказала о позднем материнстве фотографии
«Часики тикают»: Диана Крюгер рассказала о позднем материнстве фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Борис Чунаев
21 февраля ушёл из жизни актёр Борис Чунаев.
Олег Белов
16 февраля ушёл из жизни актёр Олег Белов.

День рождения >>

Павел Абдалов
Владимир Горянский
Михаил Елисеев
Лев Круглый
Кирилл Кяро
Елена Соловей
Валентина Сперантова
Максим Штраух
Василий Щипицын
Марга Барбу
Морис Гаррель
Кристин Дэйвис
Билли Зейн
Сильвия Пфайфер
Эммануэль Рива
Джеймс Фарентино
все родившиеся 24 февраля >>

Афиша кино >>

Револьвер
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Великобритания, 2005
Чекаго
криминальный фильм, молодежный фильм
Россия, 2022
Бешенство
триллер
Россия, 2023
Тайна Келлс
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Ирландия, Франция, Бельгия, 2009
Папы против мам
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Марлоу
детектив, триллер, экранизация
Ирландия, США, 2022
Рыцарь теней
боевик, фэнтези
Китай, 2019
Сын
драма, экранизация
Великобритания, США, Франция, 2022
Дитя тьмы. Экзорцизм
драма, фильм ужасов
Мексика, Перу, 2022
Рок дог 3: Битва за бит
комедия, мелодрама, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
США, Китай, 2022
Italian Best Shorts 5: Жизнь как чудо
драма, комедия, мелодрама
Италия, 2023
Детектор
мистика, триллер
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен