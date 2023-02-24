«Мне всё равно, я буду мертва»: Джоан Роулинг прокомментировала обвинения в трансфобии и их влияние на её наследие

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«Я была ребёнком»: Пэрис Хилтон рассказала об аборте, который сделала в 20 лет

Актриса решилась родить ребёнка после 40 лет

24 февраля

Харви Вайнштейна приговорили к ещё 16 годам по делу об изнасиловании

Скорее всего, он уже не выйдет из тюрьмы