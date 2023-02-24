«Мне всё равно, я буду мертва»: Джоан Роулинг прокомментировала обвинения в трансфобии и их влияние на её наследие

«Не модель и никогда ею не буду»: Селена Гомес ответила на критику своей фигуры
И объяснила, почему регулярно набирает и сбрасывает вес
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Почти 3 года прошло с тех пор, как писательница Джоан Роулинг позволила себе неосторожность высмеять политкорректную леволиберальную повестку, превращающую «женщину» в «менструирующего человека». Писательница до сих пор продолжает оправдываться за свои слова и утверждать, что люди неправильно поняли её позицию, – на самом деле она не стремилась кого-то расстроить. В подкасте The Witch Trials of J.K. Rowling она вновь затронула тему трансфобии и призналась, что её никак не беспокоит то, что скандал как-то отразится на её наследии.
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