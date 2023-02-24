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«Мне всё равно, я буду мертва»: Джоан Роулинг прокомментировала обвинения в трансфобии и их влияние на её наследие

24 февраля
2023 год

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24 февраля 2023

Почти 3 года прошло с тех пор, как писательница Джоан Роулинг позволила себе неосторожность высмеять политкорректную леволиберальную повестку, превращающую «женщину» в «менструирующего человека». Писательница до сих пор продолжает оправдываться за свои слова и утверждать, что люди неправильно поняли её позицию, – на самом деле она не стремилась кого-то расстроить. В подкасте The Witch Trials of J.K. Rowling она вновь затронула тему трансфобии и призналась, что её никак не беспокоит то, что скандал как-то отразится на её наследии.

«Мне всё равно, я буду мертва»: Джоан Роулинг прокомментировала обвинения в трансфобии и их влияние на её наследие

«Я не брожу по дому, размышляя о потомках. Это очень пафосно – жить, думая: «А каким будет моё наследие?» Мне всё равно, я буду мертва. Меня волнует настоящее, я думаю о живых», – сказала писательница. Она добавила, что в последние годы ей неоднократно угрожали расправой из-за её слов.
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«Мне всё равно, я буду мертва»: Джоан Роулинг прокомментировала обвинения в трансфобии и их влияние на её наследие фотографии
«Мне всё равно, я буду мертва»: Джоан Роулинг прокомментировала обвинения в трансфобии и их влияние на её наследие фотографии
«Мне всё равно, я буду мертва»: Джоан Роулинг прокомментировала обвинения в трансфобии и их влияние на её наследие фотографии
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