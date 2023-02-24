«Я была ребёнком»: Пэрис Хилтон призналась, что в 20 лет сделала аборт

Пэрис Хилтон
снялась в фотосессии для журнала Glamour
вместе с мужем Картером Реумом
и новорожденным сыном Фениксом
. В интервью Пэрис впервые призналась, что в 20 лет ей пришлось сделать аборт.
«Я долго не хотела об этом говорить, потому что вокруг этой темы очень много стыда. Я была ребёнком. Я не была к этому готова»
, – призналась Хилтон.
Она также высказалась о решении Верховного суда США отменить конституционное право женщин на аборт: «Вокруг этого так много политики, но это женское тело. Почему должен быть закон, основанный на этом? Это ваше тело, ваш выбор. Они принимают законы о том, что вы делаете со своим репродуктивным здоровьем, но если бы это касалось парней, всё было бы иначе»
.
Постановление по делу «Роу против Уэйда», принятое полвека назад и закрепившее право женщин на аборты, было отменено в июне прошлого года.
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