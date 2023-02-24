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«Я была ребёнком»: Пэрис Хилтон призналась, что в 20 лет сделала аборт

24 февраля
2023 год

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24 февраля 2023

Пэрис Хилтон снялась в фотосессии для журнала Glamour вместе с мужем Картером Реумом и новорожденным сыном Фениксом. В интервью Пэрис впервые призналась, что в 20 лет ей пришлось сделать аборт.

«Я была ребёнком»: Пэрис Хилтон призналась, что в 20 лет сделала аборт

«Я долго не хотела об этом говорить, потому что вокруг этой темы очень много стыда. Я была ребёнком. Я не была к этому готова», – призналась Хилтон.

Она также высказалась о решении Верховного суда США отменить конституционное право женщин на аборт: «Вокруг этого так много политики, но это женское тело. Почему должен быть закон, основанный на этом? Это ваше тело, ваш выбор. Они принимают законы о том, что вы делаете со своим репродуктивным здоровьем, но если бы это касалось парней, всё было бы иначе».

Постановление по делу «Роу против Уэйда», принятое полвека назад и закрепившее право женщин на аборты, было отменено в июне прошлого года.
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«Я была ребёнком»: Пэрис Хилтон призналась, что в 20 лет сделала аборт фотографии
«Я была ребёнком»: Пэрис Хилтон призналась, что в 20 лет сделала аборт фотографии
«Я была ребёнком»: Пэрис Хилтон призналась, что в 20 лет сделала аборт фотографии
«Я была ребёнком»: Пэрис Хилтон призналась, что в 20 лет сделала аборт фотографии
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