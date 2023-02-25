Маргарита Симоньян призналась, что год назад хотела уйти с поста руководителя RT

В преддверии годовщины спецоперации, журналистка, сценаристка и просто пропагандистка Маргарита Симоньян
дала большое интервью Вячеславу Манучарову
. В котором призналась, что за день до спецоперации собиралась уйти с поста руководителя RT и заняться тем, что ей «действительно интересно».
«Вы знаете, что я собиралась уже уходить. На полном серьёзе. Я написала текст своим ребятам, которые ведут соцсети, с пометкой «сохраните, пока не публикуйте». Я его написала в ночь на 24 февраля. Мы признали же до этого ЛНР и ДНР и я написала, что теперь я спокойна, потому что это было моей мечтой, и я чувствую, что я сделала всё, что могла, я ужасно счастлива и отъезжаю домой выполнять свою вторую мечту - писать книги, заниматься литературой. Чем я, собственно, и хотела заниматься всю свою жизнь. А не вот это вот всё. И что-то мне не спалось долго, не спалось. И тут началось. И я поняла, что никуда я не поеду»
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«При всех своих регалиях и обязанностях, я очень домашний человек. Для меня лучшее времяпрепровождение - всю субботу просидеть в погребе и перебирать банки с едой. Консервы там всякие, закрутки. Я так иногда и делаю»
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