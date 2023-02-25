Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Орда»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Он оскорблял мою семью много раз»: Маргарита Симоньян объяснила, за что отомстила Макcиму Галкину*

25 февраля
2023 год

Лайфстайл >>
25 февраля 2023

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022

В мае прошлого года Маргарита Симоньян спутала общественно-политическое шоу Сергея Соловьёва с программой «Окна» и поделилась своим мнением об отношениях Максима Галкина и Аллы Пугачёвой, назвав юмориста геем, который живёт с престарелой артисткой ради личной выгоды. Этот приступ копролалии случился с Маргаритой после того, как она посмотрела одно из немногих видео-обращений, в котором юморист артикулировал своё отношение к внешней политике российского государства. В свежем интервью Вячеславу Манучарову Маргарита фактически призналась, что не смогла упустить уникальную возможность отомстить Галкину за шпильки в адрес её мужа, режиссёра Тиграна Кеосаяна.

«Он оскорблял мою семью много раз»: Маргарита Симоньян объяснила, за что отомстила Макcиму Галкину*
фото: Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян

«Галкин оскорблял мою семью много раз, просто погуглите, что Галкин заявлял в эфире и на своих концертах про Тиграна. Это было ничем не спровоцировано - мы ничего не сделали этим людям. Тигран безумно переживал. Ну, как переживал - он был возмущён. Естественно, хотел ответить. Это было до спецоперации, за несколько лет. Я уговорила его не отвечать. Говорила: «Мы христиане, нехорошо это, мелкие какие-то плевки, давай будем выше этого». И никто из нас не ответил, хотя могли бы, правда? Потом просыпаюсь я утром и смотрю ленту новостей. И там все обсуждают заявления Галкина не по поводу Тиграна или меня, а по поводу страны. Я открываю это видео и он говорит буквально следующее: Россия лжёт. И так далее. Я всё это смотрю, собираясь на эфир Соловьёва. И думаю: «Ах ты сволочь. Обвинять мою Родину святую во лжи, тебе, которому она дала всё и немножко больше, может только человек, который с рождения ходит в белом». Ах, Россия лжёт? А ты честный, чистый? Давай расскажем про тебя правду, раз так». Вот и все мои соображения».

«Он оскорблял мою семью много раз»: Маргарита Симоньян объяснила, за что отомстила Макcиму Галкину*
фото: Максим Галкин
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Как ты смеешь публично унижать людей?»: Филипп Киркоров обратился к Маргарите Симоньян
Поиск по меткам
конфликт
персоны
Максим ГалкинТигран КеосаянВячеслав МанучаровАлла ПугачёваМаргарита Симоньян

фотографии >>
«Он оскорблял мою семью много раз»: Маргарита Симоньян объяснила, за что отомстила Макcиму Галкину* фотографии
«Он оскорблял мою семью много раз»: Маргарита Симоньян объяснила, за что отомстила Макcиму Галкину* фотографии
«Он оскорблял мою семью много раз»: Маргарита Симоньян объяснила, за что отомстила Макcиму Галкину* фотографии
«Он оскорблял мою семью много раз»: Маргарита Симоньян объяснила, за что отомстила Макcиму Галкину* фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Мишки на сервере

Скорбим

Светлана Брагарник
25 февраля ушла из жизни Светлана Брагарник.
Борис Чунаев
21 февраля ушёл из жизни актёр Борис Чунаев.
Олег Белов
16 февраля ушёл из жизни актёр Олег Белов.

День рождения >>

Евгений Герасимов
Владимир Гориславец
Иван Жвакин
Дмитрий Кубасов
Михаил Кузнецов
Егор Пазенко
Михаил Поляк
Всеволод Санаев
Наталья Юнникова
Эдвин Адольфсон
Сандрин Киберлен
Энсон Маунт
Диего Перетти
Герт Фрёбе
Элен де Фужероль
Джордж Харрисон
все родившиеся 25 февраля >>

Афиша кино >>

Револьвер
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Великобритания, 2005
Чекаго
криминальный фильм, молодежный фильм
Россия, 2022
Бешенство
триллер
Россия, 2023
Папы против мам
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Тайна Келлс
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Ирландия, Франция, Бельгия, 2009
Марлоу
детектив, триллер, экранизация
Ирландия, США, 2022
Рыцарь теней
боевик, фэнтези
Китай, 2019
Сын
драма, экранизация
Великобритания, США, Франция, 2022
Дитя тьмы. Экзорцизм
драма, фильм ужасов
Мексика, Перу, 2022
Рок дог 3: Битва за бит
комедия, мелодрама, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
США, Китай, 2022
Italian Best Shorts 5: Жизнь как чудо
драма, комедия, мелодрама
Италия, 2023
Детектор
мистика, триллер
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?