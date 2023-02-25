«Он оскорблял мою семью много раз»: Маргарита Симоньян объяснила, за что отомстила Макcиму Галкину*

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022
В мае прошлого года Маргарита Симоньян спутала общественно-политическое шоу Сергея Соловьёва с программой «Окна» и поделилась своим мнением об отношениях Максима Галкина и Аллы Пугачёвой, назвав юмориста геем, который живёт с престарелой артисткой ради личной выгоды. Этот приступ копролалии случился с Маргаритой после того, как она посмотрела одно из немногих видео-обращений, в котором юморист артикулировал своё отношение к внешней политике российского государства. В свежем интервьюВячеславу Манучарову Маргарита фактически призналась, что не смогла упустить уникальную возможность отомстить Галкину за шпильки в адрес её мужа, режиссёра Тиграна Кеосаяна.
фото: Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян
«Галкин оскорблял мою семью много раз, просто погуглите, что Галкин заявлял в эфире и на своих концертах про Тиграна. Это было ничем не спровоцировано - мы ничего не сделали этим людям. Тигран безумно переживал. Ну, как переживал - он был возмущён. Естественно, хотел ответить. Это было до спецоперации, за несколько лет. Я уговорила его не отвечать. Говорила: «Мы христиане, нехорошо это, мелкие какие-то плевки, давай будем выше этого». И никто из нас не ответил, хотя могли бы, правда? Потом просыпаюсь я утром и смотрю ленту новостей. И там все обсуждают заявления Галкина не по поводу Тиграна или меня, а по поводу страны. Я открываю это видео и он говорит буквально следующее: Россия лжёт. И так далее. Я всё это смотрю, собираясь на эфир Соловьёва. И думаю: «Ах ты сволочь. Обвинять мою Родину святую во лжи, тебе, которому она дала всё и немножко больше, может только человек, который с рождения ходит в белом». Ах, Россия лжёт? А ты честный, чистый? Давай расскажем про тебя правду, раз так». Вот и все мои соображения».
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