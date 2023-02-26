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Эшли Смитлайн заявила, что выдвинула ложные обвинения в насилии против Мэрилина Мэнсона

26 февраля
2023 год

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26 февраля 2023

В деле обвиняемого в насилии Мэрилина Мэнсона произошёл интересный поворот. Модель Эшли Морган Смитлайн, в мае 2021 года обвинившая артиста в сексуальном насилии и жестоких издевательствах, заявила, что дала ложные показания под давлением актрисы Эван Рейчел Вуд.

Эшли Смитлайн заявила, что выдвинула ложные обвинения в насилии против Мэрилина Мэнсона
фото: Эшли Смитлайн

Вуд, состоявшая в отношениях с Мэнсоном более трёх лет, инициировала судебный процесс против музыканта, рассказав о пережитом насилии в феврале 2021 года. К ней присоединились как минимум 15 женщин, а Смитлайн стала четвёртой женщиной, официально подавшей иск против Мэнсона. В начале января 2023 года суд Лос-Анджелеса отклонил обвинения Смитлайн, поскольку она так и не удосужилась найти себе нового адвоката после увольнения предыдущего. Спустя месяц Эшли под присягой заявила об отказе от своих обвинений, сославшись на манипуляции со стороны Эван Рейчел Вуд и других предполагаемых жертв артиста.

Эшли Смитлайн заявила, что выдвинула ложные обвинения в насилии против Мэрилина Мэнсона
фото: Эван Рейчел Вуд

В своём заявлении в Верховный суд Лос-Анджелеса Смитлайн утверждает, что «поддалась давлению со стороны Эван Рэйчел Вуд и её соратников, которые выдвинули против [Мэнсона] обвинения в изнасиловании и жестоком обращении». Заявление Эшли цитирует издание «People», которому модель дала своё сенсационное интервью в мае 2021 года. Прежде чем публиковать её историю, редакция получила подтверждение её слов у нескольких источников. Однако теперь Эшли утверждает, что чувствовала давление со стороны всех девушек, обвинивших Мэнсона, которые заставили её подогнать историю своих отношений с артистом под кальку их собственных показаний.

Представитель Эван Рейчел Вуд решительно отрицает заявления Смитлайн, намекая на то, что она отказывается от своих показаний из страха перед угрозами со стороны представителей обвиняемого. «Эван никогда не давила на Эшли и не манипулировала ею. Именно Эшли первая связалась с Эван, чтобы поговорить о насилии, которое она пережила. К сожалению, угрозы, которые Эшли получила после подачи судебного иска, заставили её изменить свои показания».

В своём новом заявлении в Верховный суд Смитлайн утверждает, что с Мэнсоном у неё была «краткосрочная сексуальная связь по обоюдному согласию» в 2010 году. И что спустя десять лет с ней связались бывшая ассистентка Мэнсона Эшли Уолтерс и подруга Эван Рейчел Вуд Ильма Гор с предложением принять участие в собрании женщин, у которых был горький опыт отношений с музыкантом.

Эшли Смитлайн заявила, что выдвинула ложные обвинения в насилии против Мэрилина Мэнсона
фото: Мэрилин Мэнсон и Эван Рейчел Вуд

«Я помню, как Вуд спрашивала меня, не подвергалась ли я, помимо прочего, порке, связыванию, клеймению, нападению во время сна, избиению или изнасилованию. Она сказала, что всё это происходило с ней и другими, и что когда она была в отношениях с Мэнсоном, каждая минута была выживанием. Когда я сказала, что со мной ничего такого не происходило, мисс Вуд сказала мне, что если я чего-то не помню, это не означает, что со мной этого не было».

По словам Смитлайн, разговоры с Вуд заставили её усомниться в подлинности собственных воспоминаний об отношениях с Мэнсоном и рассмотреть вероятность того, что она просто подавила подобные воспоминания. «В конце концов я начала верить в то, что произошедшее с мисс Вуд и мисс Бьянко случилось и со мной».

Эшли Смитлайн заявила, что выдвинула ложные обвинения в насилии против Мэрилина Мэнсона
фото: Мэрилин Мэнсон

Свои заявления и интервью изданию «People» модель называет теперь ложными, отказываясь от слов о том, что Мэнсон вырезал свои инициалы на её теле или вообще подвергал её какому-либо насилию. Смитлайн пишет, что никогда не намеревалась подавать в суд на Мэнсона, и даже не взглянула на содержание иска, прежде чем адвокат его подал в суд. Она добавила, что также чувствовала давление со стороны своего адвоката Джея Эллуонгера, уговаривавшего её отправится со своей историей «в пресс-тур», который включал и пресловутое интервью изданию «People». Сам Джей в комментарии изданию ответил, что хоть он и «ограничен этическими обязательствами в отношении конфиденциальности клиента», утверждения о том, что он оказывал давление на Смитлайн и не показал ей содержание гражданского иска, «категорически и доказуемо ложны».
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Эшли Смитлайн заявила, что выдвинула ложные обвинения в насилии против Мэрилина Мэнсона фотографии
Эшли Смитлайн заявила, что выдвинула ложные обвинения в насилии против Мэрилина Мэнсона фотографии
Эшли Смитлайн заявила, что выдвинула ложные обвинения в насилии против Мэрилина Мэнсона фотографии
Эшли Смитлайн заявила, что выдвинула ложные обвинения в насилии против Мэрилина Мэнсона фотографии
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