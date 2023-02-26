«Всё впечатление мне портили Цискаридзе и Дружинин»: Марина Зудина об участии в «Танцах со звёздами»

Год назад актриса Марина Зудина приняла участие в шоу «Танцы со звёздами», решившись на эту авантюру после многолетних отказов. В интервьюСветлане Бондарчук 57-летняя актриса призналась, что колоссальное удовольствие от участия в шоу ей портили только судьи Егор Дружинин и Николай Цискаридзе, которые своими оценками и судейством усиливали атмосферу соперничества между участниками.
фото: Марина Зудина и Максим Петров
«Я много лет отказывалась от подобных предложений. Я лет 13 говорила: «Мне много лет, отстаньте». Но настал момент, когда исчез драйв. Я приходила в МХТ, но оттуда исчезла энергия. Вроде всё то же, играешь спектакли, но не было того, к чему я привыкла, ничего меня не аккумулировало. И вдруг мне звонят [с телевидения] и говорят: «Ну, вы, наверное, опять скажете нет». Я так подумала и говорю: «Ну хорошо, давайте я приду к вам, попробую». Честно говоря, с точки зрения физической подготовки, если бы я пошла 13 лет назад, было бы гораздо лучше и правильнее. Но дело ведь не только в физике. Я перенесла ковид, который накладывает отпечаток на когнитивные способности. И вот запоминать хореографию - это колоссальные нагрузки.
фото: Марина Зудина и Максим Петров
Я люблю танцевать. Я люблю учиться. Но, честно говоря, я думала, что Егор Дружинин и наш премьер Большого театра Цискаридзе как-то могли бы меня побольше поддержать. Ну просто в силу того, что они меня знали. Да просто за то, что я пришла, могли бы оценку побольше поставить, а не судить меня как в школе. У меня было ощущение, как будто было какое-то желание сказать мне: «Ну, ты имела всё, хвалили тебя, а вот теперь побудешь не первой, а предпоследней». Я всё время с этим ощущением там была.
Мы же для зрителя это делаем. По 5-6 часов тренировок в день. И хотелось сказать: «Да вы просто порадуйтесь, что мы в нашем возрасте вообще ещё двигаемся и вас развлекаем. Поэтому я если когда-то буду в каком-то жюри, я буду добрее. Танцевать классно, но всё впечатление мне портили Цискаридзе и Дружинин».
фото: Николай Цискаридзе и Дарья Златопольская
«Я стояла там как каменная каждый раз. Они со мной себя так вели, как будто не понимали, о чём меня спрашивать. У нас не было контакта, разве что только с Дарьей Златопольской, потому что она человек позитивный и деликатный. Часто даже профессиональные танцовщики не понимали [придирок со стороны жюри]. Все танцовщики говорили: должны судить те, кто занимается бальными танцами. Балет - это не бальный танец. Мне даже ребята присылали видео, когда Николай Цискаридзе танцует румбу с Настей Заворотнюк. Они все смеялись над этим. А он судит их или современный танец. Поэтому я бы судила именно с точки зрения шоу или артистизма, а не [чистоту исполнения танцевальных па]».
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