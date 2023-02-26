«Я не видела себя в роли его жены»: Марина Зудина о тайной связи с Олегом Табаковым

Огромной частью жизни Марины Зудиной
всегда будет её покойный муж Олег Табаков
, с которым актриса прожила около 30 лет - сначала в тайной связи, а потом и в законном браке. До того как создать полноценную семью, Табаков и Зудина «встречались» более 10 лет, и как утверждает актриса в свежем интервью Светлане Бондарчук
- её вполне устраивало положение любовницы на протяжении всего этого времени и она совершенно не планировала связать свою судьбу с Табаковым.
«Я никогда не думала, что мы будем вместе. Что мы поженимся и у нас будут дети. Я была влюблена, я любила. Вы не забывайте, это же был Советский Союз. Я думала, что потом я встречу кого-то другого, влюблюсь и у меня будет нормальная семья. Но на тот момент у меня и потребностей таких не было.
Я жила счастливо сегодняшним днём и вообще не прогнозировала. И не могла даже представить, что мой муж будет старше меня на 30 лет. Я не видела себя в роли его жены. Мы совпали в том, что Олег Павлович не планировал создавать новую семью, а я в это время не планировала в принципе создавать семью. И нам было просто хорошо вместе. У нас не было совместных планов. Мы работали, ездили на гастроли. Я была заполнена. Переживания сводились только к тому, что я хотела чаще встречаться. Это не всегда получалось. Вот и всё»
.
10 лет тайных встреч промелькнули «как-то быстро» и, согласно Зудиной, совершенно безболезненно, а бракосочетание после рождения сына Павла
было «простой формальностью».
«Я всегда понимала, что я не была причиной [его развода с предыдущей женой]. Может, к тому времени я уже стала задумываться, что хочу семью. Наверное, он что-то считывал. Хотя я не делилась с ним этим, и он никогда мне ничего не обещал. Мало того, когда я уже Павлика ждала, и развод давался достаточно тяжело, и он сказал: «Я усыновлю ребёнка, но мы не будем жениться», На что я сказала, что, во-первых, не просила об этом, а во-вторых, мне очень обидно, потому что я никогда на эту тему не говорила. Когда мы расписались - это была формальность. Мы уже столько времени были вместе, с 83 года, а Пашка в 95 родился. Это не было для меня принципиально, я внутренне очень уверенный человек всегда была. Я понимала, что если что-то случится [и Табаков уйдёт от меня], в моей жизни ещё что-то будет. Мы были вместе, потому что хотели этого, а не потому что у нас были какие-то взаимные обязательства»
.
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