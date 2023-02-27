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Неделя моды в Милане: Дакота Джонсон, Ума Турман и Кристина Риччи

27 февраля
2023 год

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27 февраля 2023

После Недели моды в Париже, Лондоне и Нью-Йорке пришла очередь Милана, где с 21 по 26 февраля свои новые коллекции осенне-зимнего сезона 2023/24 показали Fendi, Salvatore Ferragamo, Etro, Max Mara, Prada, Miu Miu, Gucci, Dolce&Gabbana, Moschino и Bottega Veneta. Среди гостей показов были замечены Дакота Джонсон, Джулия Гарнер, Сальма Хайек Пино, Клер Фой, Эмма Робертс, Гвендолин Кристи, Сиенна Миллер, Кристина Риччи, Ума Турман и Майя Хоук. Увы, во второй половине Недели звёздных любителей моды смыло волной вечеринок и торжественных церемоний, проходивших в Лос-Анджелесе, и количество ярких гостей на шоу заметно поубавилось.

Неделя моды в Милане: Дакота Джонсон, Ума Турман и Кристина Риччи
фото: Джоди Тёрнер-Смит на показе Gucci

Неделя моды в Милане: Дакота Джонсон, Ума Турман и Кристина Риччи
фото: Джулия Гарнер на показе Gucci

Неделя моды в Милане: Дакота Джонсон, Ума Турман и Кристина Риччи
фото: Флоренс Уэлч на показе Gucci

Неделя моды в Милане: Дакота Джонсон, Ума Турман и Кристина Риччи
фото: Дакота Джонсон на показе Gucci

Неделя моды в Милане: Дакота Джонсон, Ума Турман и Кристина Риччи
фото: Кристина Риччи на показе Fendi

Неделя моды в Милане: Дакота Джонсон, Ума Турман и Кристина Риччи
фото: Эмма Робертс на показе Prada

Неделя моды в Милане: Дакота Джонсон, Ума Турман и Кристина Риччи
фото: Клер Фой на показе Prada

Неделя моды в Милане: Дакота Джонсон, Ума Турман и Кристина Риччи
фото: Сиенна Миллер на показе Prada

Неделя моды в Милане: Дакота Джонсон, Ума Турман и Кристина Риччи
фото: Майя Хоук на показе Prada

Неделя моды в Милане: Дакота Джонсон, Ума Турман и Кристина Риччи
фото: Ума Турман на показе Ferragamo

Неделя моды в Милане: Дакота Джонсон, Ума Турман и Кристина Риччи
фото: Ким Кардашьян на показе Dolce&Gabbana

Неделя моды в Милане: Дакота Джонсон, Ума Турман и Кристина Риччи
фото: Сальма Хайек Пино на показе Gucci
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фотографии >>
Неделя моды в Милане: Дакота Джонсон, Ума Турман и Кристина Риччи фотографии
Неделя моды в Милане: Дакота Джонсон, Ума Турман и Кристина Риччи фотографии
Неделя моды в Милане: Дакота Джонсон, Ума Турман и Кристина Риччи фотографии
Неделя моды в Милане: Дакота Джонсон, Ума Турман и Кристина Риччи фотографии
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