Неделя моды в Милане: Дакота Джонсон, Ума Турман и Кристина Риччи

После Недели моды в Париже
, Лондоне и Нью-Йорке
пришла очередь Милана, где с 21 по 26 февраля свои новые коллекции осенне-зимнего сезона 2023/24 показали Fendi, Salvatore Ferragamo, Etro, Max Mara, Prada, Miu Miu, Gucci, Dolce&Gabbana, Moschino и Bottega Veneta. Среди гостей показов были замечены Дакота Джонсон
, Джулия Гарнер
, Сальма Хайек Пино
, Клер Фой
, Эмма Робертс
, Гвендолин Кристи
, Сиенна Миллер
, Кристина Риччи
, Ума Турман
и Майя Хоук
. Увы, во второй половине Недели звёздных любителей моды смыло волной вечеринок
и торжественных церемоний
, проходивших в Лос-Анджелесе, и количество ярких гостей на шоу заметно поубавилось.
фото: Джоди Тёрнер-Смит на показе Gucci
фото: Джулия Гарнер на показе Gucci
фото: Флоренс Уэлч на показе Gucci
фото: Дакота Джонсон на показе Gucci
фото: Кристина Риччи на показе Fendi
фото: Эмма Робертс на показе Prada
фото: Клер Фой на показе Prada
фото: Сиенна Миллер на показе Prada
фото: Майя Хоук на показе Prada
фото: Ума Турман на показе Ferragamo
фото: Ким Кардашьян на показе Dolce&Gabbana фото: Сальма Хайек Пино на показе Gucci
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