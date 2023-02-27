Неделя моды в Милане: Дакота Джонсон, Ума Турман и Кристина Риччи

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Лайфстайл «Часики тикают»: Диана Крюгер рассказала о позднем материнстве Актриса решилась родить ребёнка после 40 лет

Спутник телезрителя «Джентльмены» предпочитают... 25 февраля, 17:56, РЕН ТВ

Спутник телезрителя «Битва»: Глухому танцору музыка мешает В ночь с 27 на 28 февраля, 03:20, НТВ

Интервью Дмитрий Дьяченко: «В "Бешенстве" мы старались сломать не только жанр, но и актерские амплуа, к которым привыкли зрители» Режиссер самого кассового российского фильма – о своей первой драматической работе, борьбе с клише и смене тональности

Лайфстайл Мария Киселёва стала ведущей телеигры «На выход!» Премьера состоится 8 марта на СТС

Лайфстайл «Я не видела себя в роли его жены»: Марина Зудина о тайной связи с Олегом Табаковым Актриса утверждает, что никогда не планировала создать семью с Табаковым

Новости кино Компания Warner Bros. снимет новые фильмы по «Властелину колец» Вселенная Джона Р. Р. Толкина расширяется