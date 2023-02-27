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Редкий выход: Джессика Бил, Дженнифер Лоуренс и Кара Делевинь

27 февраля
2023 год

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27 февраля 2023

24 февраля в разгар раздачи всевозможных кинопремий на ежегодной вечеринке Best Performances, организованной глянцевым журналом «W Magazine» в пентхаусе отеля Chateau Marmont собрались фавориты сезона: Остин Батлер, Ана де Армас, Мишель Уильямс, Обри Плаза, Тейлор Расселл и Баз Лурман. Также мероприятие посетили редкие гостьи светских ассамблей Дженнифер Лоуренс, Джессика Бил, Брит Марлинг, Элисон Бри и Кара Делевинь.

Редкий выход: Джессика Бил, Дженнифер Лоуренс и Кара Делевинь
фото: Кайя Гербер и Остин Батлер

Редкий выход: Джессика Бил, Дженнифер Лоуренс и Кара Делевинь
фото: Мэделин Клайн и Кейт Хадсон

Редкий выход: Джессика Бил, Дженнифер Лоуренс и Кара Делевинь
фото: Ана де Армас

Редкий выход: Джессика Бил, Дженнифер Лоуренс и Кара Делевинь
фото: Мишель Уильямс

Редкий выход: Джессика Бил, Дженнифер Лоуренс и Кара Делевинь
фото: Тейлор Расселл

Редкий выход: Джессика Бил, Дженнифер Лоуренс и Кара Делевинь
фото: Обри Плаза и Наташа Лионн

Редкий выход: Джессика Бил, Дженнифер Лоуренс и Кара Делевинь
фото: Джессика Бил и Анджелика Уошингтон

Редкий выход: Джессика Бил, Дженнифер Лоуренс и Кара Делевинь
фото: Брит Марлинг

Редкий выход: Джессика Бил, Дженнифер Лоуренс и Кара Делевинь
фото: Элисон Бри

Редкий выход: Джессика Бил, Дженнифер Лоуренс и Кара Делевинь
фото: Элизабет Дебики

Редкий выход: Джессика Бил, Дженнифер Лоуренс и Кара Делевинь
фото: Дженнифер Лоуренс

Редкий выход: Джессика Бил, Дженнифер Лоуренс и Кара Делевинь
фото: Кара Делевинь

Редкий выход: Джессика Бил, Дженнифер Лоуренс и Кара Делевинь
фото: Мэган Фэйхи
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Редкий выход: Джессика Бил, Дженнифер Лоуренс и Кара Делевинь фотографии
Редкий выход: Джессика Бил, Дженнифер Лоуренс и Кара Делевинь фотографии
Редкий выход: Джессика Бил, Дженнифер Лоуренс и Кара Делевинь фотографии
Редкий выход: Джессика Бил, Дженнифер Лоуренс и Кара Делевинь фотографии
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