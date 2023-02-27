Редкий выход: Джессика Бил, Дженнифер Лоуренс и Кара Делевинь

Харви Вайнштейна приговорили к ещё 16 годам по делу об изнасиловании
Скорее всего, он уже не выйдет из тюрьмы
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24 февраля в разгар раздачи всевозможных кинопремий на ежегодной вечеринке Best Performances, организованной глянцевым журналом «W Magazine» в пентхаусе отеля Chateau Marmont собрались фавориты сезона: Остин Батлер, Ана де Армас, Мишель Уильямс, Обри Плаза, Тейлор Расселл и Баз Лурман. Также мероприятие посетили редкие гостьи светских ассамблей Дженнифер Лоуренс, Джессика Бил, Брит Марлинг, Элисон Бри и Кара Делевинь.
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