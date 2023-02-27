«Я не хочу туда ходить, у меня прям аллергия»: Юлия Бордовских о современном телевидении

После восьми лет жизни в Майами и отсутствия в российском медийном пространстве телеведущая Юлия Бордовских
стала всё чаще появляться на светских мероприятиях в Москве. За время жизни и работы в США Юлия освоила новую профессию «тренер здоровья», подсела на оздоровительные грибы (не путать с галлюциногенными) и написала книгу о здоровом образе жизни. После пандемии телеведущая решила, что пора домой и вернулась с детьми в Москву, продвигать здоровый образ жизни и суперфуд россиянам. В интервью журналистке Надежде Стрелец
телеведущая намекнула на скорое возвращение на российские экраны. Впрочем, федеральное телевидение Юлию не прельщает - слишком свежи воспоминания о свободном телевидении 90-х и том самом легендарном аутентичном НТВ, где Юлия строила свою карьеру. В интервью журналистке Надежде Стрелец телеведущая поделилась воспоминаниями об этом времени невероятной энергии, а также объяснила, почему свободного телевидения не может быть.
«Когда ты работал на НТВ 90-х, на НТВ Гусинского, идти на телевидение сегодняшнее тебе совсем не хочется. Это другое телевидение. Я не говорю, что оно плохое. Но оно вообще другое. Мне, наверное, раз в неделю раздаются звонки с предложениями вести передачу, прийти на эфир. Не могу, у меня прям аллергия. Я не хочу туда ходить. Сегодняшнее телевидение - вибрации от него идут не те, которые я люблю. НТВ для меня это то телевидение, где я росла, кайфовала и была воодушевлена. Для меня таких эмоций не будет на современном телевидении»
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Бордовских, юность которой пришла на начало 90-х годов, вспоминает об этом времени как о периоде больших надежд и невероятных возможностей, и сомневается, что в ближайшем будущем можно ожидать чего-то подобного. «90-е были глотком воздуха, когда можно было что-то по-другому воспринимать, мыслить, комментировать и так далее. Не была коммунистическая партия Советского Союза, которая флагман везде, а ты хотя бы мог выразить свое мнение и по-другому смотрел на вещи. Тогда же начались такие преобразования в стране и обществе. Да, я помню как я к 9 утра ходила стоять в очередь в магазин, потому что еды не было. Но таких надежд не было никогда и наверное уже никогда не будет. Надежд на какое-то новое будущее. Я закончила университет в 1991 году, передо мной были открыты все дороги. Куда хочешь. Хочешь на радио, которые стали появляться, хочешь на телевидение, хочешь в рекламу - тогда как раз стали появляться рекламные компании. Было тяжело? Да, было. Криминала сколько было. Но это время невероятной энергии и развития. Новые связи формировались, новые возможности»
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При этом ведущая не склонна идеализировать понятие «свободное телевидение»: «Свободное телевидение - эфемерное понятие. Свободного телевидения не может быть по сути, потому что есть акционеры, политику которых ты проводишь. Всё».
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