Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Разговоры о важном: Иван Охлобыстин рассказал школьникам о семейных ценностях

27 февраля
2023 год

Лайфстайл >>
27 февраля 2023

С начала текущего учебного года в российских школах и техникумах появился новый предмет под названием «Разговоры о важном», призванный укрепить «традиционные российские духовно-нравственные ценности» и «воспитать патриотизм» в умах и сердцах российских школьников. Нравственно-патриотическим образованием детей занимаются в основном классные руководители, по понедельникам рассказывая о традиционных ценностях по методичке Министерства просвещения. А помогать им отныне будут различные публичные деятели, чьи монологи о важном будут еженедельно выходить в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

Разговоры о важном: Иван Охлобыстин рассказал школьникам о семейных ценностях

В свежем выпуске передачи, посвящённом семейным ценностям и традициям, звёхдным экспертом выступил Иван Охлобыстин - многодетный отец, где-то даже немножко дед и священнослужитель в прошлом. В выпуске актёр объяснил, почему важно разграничивать женские и мужские обязанности, что такое семейные ценности, на чём строится контакт родителя с ребёнком и в чём сила женщины.

О разграничении женских и мужских обязанностей

«Мужчина ответственен за внешний мир, как охотник. Он знает, где ловушка стоит, он знает, где Миша может лапу сосать, он знает, где волки, а где малина. И когда женщина идёт за ним, он ведёт её тропками, чтобы она не упала, не попала в капкан, мишка её не съел, чтобы малину она нашла. А дома, когда мужчина возвращается, женщина обустраивает свой мир так, чтобы ей было удобно готовить, детей воспитывать. Она хозяйка дома, он хозяин внешнего мира. А вот сочетание его и её даёт гармонию. Симфония называется. Любовь творит чудеса, нет законов».

Что такое семейные ценности

«Семейные ценности - это набор каких-то стереотипов, которые делают вашу семью такой, какой она является. Преемственность важна. Наши дети должны понять, что их дети с ними будут поступать так же, как они поступают с нами. Вот эта логика должна соблюдаться и подтверждаться. Нужен живой пример. Мы вот ездили к бабушкам и дедушкам на все юбилеи, к друзьям на дни рождения - много чего».

Разговоры о важном: Иван Охлобыстин рассказал школьникам о семейных ценностях
фото: Иван Охлобыстин с семьёй

О традициях в семье

«Мы стараемся сделать максимум, чтобы быть вместе. Взаимопомощь - это норма. У нас есть чат свой домашний, там делимся какими-то новостями. Но сейчас так у большинства. Наконец-то электроника послужила добру. Каждый год 31 декабря вот уже 20 лет мы ходим в церковь. Ощущение праздника чуть-чуть вернулось».

О контакте родителей с детьми

«Для того, чтобы навсегда установить контакт с детьми, им нужно перед сном читать. Хорошо, если это будет благочестивое чтение, совмещенное со светским, но даже если это будет просто светское чтение - сказки, Кир Булычёв - это на всю жизнь протянет мост между ребёнком и родителем. И даже если у ребёнка будет сложный период, родитель об этом будет знать в первую очередь, потому что за время чтения он станет лучшим другом. В запущенных ситуациях ребёнку можно излагать [свои мысли и претензии] в письменной форме. Чтобы родители имели возможность ознакомиться с тем, что думает ребёнок. Потому что, если он начнёт это делать устно - не факт, что он сумеет донести, сформулировать, и не факт, что родитель сумеет дослушать. Родителям письма своих детей полезно будет читать».

Разговоры о важном: Иван Охлобыстин рассказал школьникам о семейных ценностях

О внутренней силе русских женщин

«Внутренняя сила русских женщин заключается в том же, в чём заключается сила всех остальных женщин - в способности к материнству. По факту своего биологического строения женщины всё время обновляются. Поэтому и дольше живут. Чтобы быть готовыми к рождению. Им природа дала больше, чем мужику. Мужик на короткой дистанции: быстрый удар, схватил, мамонт, бежать, есть. А женщина как грибница вокруг себя распространяет жизнь».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
детимнениеобразование
персоны
Иван Охлобыстин

фотографии >>
Разговоры о важном: Иван Охлобыстин рассказал школьникам о семейных ценностях фотографии
Разговоры о важном: Иван Охлобыстин рассказал школьникам о семейных ценностях фотографии
Разговоры о важном: Иван Охлобыстин рассказал школьникам о семейных ценностях фотографии
Разговоры о важном: Иван Охлобыстин рассказал школьникам о семейных ценностях фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Ярославов
27 февраля ушёл из жизни актёр Владимир Ярославов.
Вилен Захарян
27 февраля ушёл из жизни режиссёр Вилен Захарян.
Светлана Брагарник
25 февраля ушла из жизни Светлана Брагарник.

День рождения >>

Александра Артемьева
Дмитрий Гусев
Татьяна Догилева
Максим Драченин
Диана Енакаева
Наталья Климова
Авангард Леонтьев
Иван Марченко
Евгений Урбанский
Фёдор Аткин
Кейт Мара
Йоланда Моро
Даниэль Ольбрыхский
Паскаль Пети
Тимоти Сполл
Элизабет Тейлор
все родившиеся 27 февраля >>

Афиша кино >>

Нюрнберг
драма, исторический фильм, приключения, шпионский фильм
Великобритания, Германия, Россия, Чехия, 2022
Здоровый человек
драма
Россия, 2022
Беспринципные в деревне
Россия, 2023
Бойся тишины
мистика, триллер, фильм ужасов
Италия, 2023
Волшебная флейта
музыкальный фильм, фэнтези
Германия, 2022
Ину-о: Рождение легенды
музыкальный фильм, фэнтези, экранизация
Япония, Китай, 2021
Револьвер
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Великобритания, 2005
Бешенство
триллер
Россия, 2023
Папы против мам
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Чекаго
криминальный фильм, молодежный фильм
Россия, 2022
Тайна Келлс
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Ирландия, Франция, Бельгия, 2009
Дитя тьмы. Экзорцизм
драма, фильм ужасов
Мексика, Перу, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?