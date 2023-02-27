Разговоры о важном: Иван Охлобыстин рассказал школьникам о семейных ценностях

С начала текущего учебного года в российских школах и техникумах появился новый предмет под названием «Разговоры о важном», призванный укрепить «традиционные российские духовно-нравственные ценности» и «воспитать патриотизм» в умах и сердцах российских школьников. Нравственно-патриотическим образованием детей занимаются в основном классные руководители, по понедельникам рассказывая о традиционных ценностях по методичке Министерства просвещения. А помогать им отныне будут различные публичные деятели, чьи монологи о важном будут еженедельно выходить в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.
В свежем выпуске передачи, посвящённом семейным ценностям и традициям, звёхдным экспертом выступил Иван Охлобыстин - многодетный отец, где-то даже немножко дед и священнослужитель в прошлом. В выпуске актёр объяснил, почему важно разграничивать женские и мужские обязанности, что такое семейные ценности, на чём строится контакт родителя с ребёнком и в чём сила женщины.
О разграничении женских и мужских обязанностей
«Мужчина ответственен за внешний мир, как охотник. Он знает, где ловушка стоит, он знает, где Миша может лапу сосать, он знает, где волки, а где малина. И когда женщина идёт за ним, он ведёт её тропками, чтобы она не упала, не попала в капкан, мишка её не съел, чтобы малину она нашла. А дома, когда мужчина возвращается, женщина обустраивает свой мир так, чтобы ей было удобно готовить, детей воспитывать. Она хозяйка дома, он хозяин внешнего мира. А вот сочетание его и её даёт гармонию. Симфония называется. Любовь творит чудеса, нет законов».
Что такое семейные ценности
«Семейные ценности - это набор каких-то стереотипов, которые делают вашу семью такой, какой она является. Преемственность важна. Наши дети должны понять, что их дети с ними будут поступать так же, как они поступают с нами. Вот эта логика должна соблюдаться и подтверждаться. Нужен живой пример. Мы вот ездили к бабушкам и дедушкам на все юбилеи, к друзьям на дни рождения - много чего».
фото: Иван Охлобыстин с семьёй
О традициях в семье
«Мы стараемся сделать максимум, чтобы быть вместе. Взаимопомощь - это норма. У нас есть чат свой домашний, там делимся какими-то новостями. Но сейчас так у большинства. Наконец-то электроника послужила добру. Каждый год 31 декабря вот уже 20 лет мы ходим в церковь. Ощущение праздника чуть-чуть вернулось».
О контакте родителей с детьми
«Для того, чтобы навсегда установить контакт с детьми, им нужно перед сном читать. Хорошо, если это будет благочестивое чтение, совмещенное со светским, но даже если это будет просто светское чтение - сказки, Кир Булычёв - это на всю жизнь протянет мост между ребёнком и родителем. И даже если у ребёнка будет сложный период, родитель об этом будет знать в первую очередь, потому что за время чтения он станет лучшим другом. В запущенных ситуациях ребёнку можно излагать [свои мысли и претензии] в письменной форме. Чтобы родители имели возможность ознакомиться с тем, что думает ребёнок. Потому что, если он начнёт это делать устно - не факт, что он сумеет донести, сформулировать, и не факт, что родитель сумеет дослушать. Родителям письма своих детей полезно будет читать».
О внутренней силе русских женщин
«Внутренняя сила русских женщин заключается в том же, в чём заключается сила всех остальных женщин - в способности к материнству. По факту своего биологического строения женщины всё время обновляются. Поэтому и дольше живут. Чтобы быть готовыми к рождению. Им природа дала больше, чем мужику. Мужик на короткой дистанции: быстрый удар, схватил, мамонт, бежать, есть. А женщина как грибница вокруг себя распространяет жизнь».
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