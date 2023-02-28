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Режиссёр Нового Рижского театра объяснил, почему отменили спектакль с Чулпан Хаматовой

28 февраля
2023 год

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28 февраля 2023
Режиссёр Улдис Тиронс объяснил, почему Новый Рижский театр отменил спектакль «Гоголь. Натюрморт» с участием Чулпан Хаматовой. Об этом сообщает портал Delfi Kultura.

Режиссёр Нового Рижского театра объяснил, почему отменили спектакль с Чулпан Хаматовой
фото: Чулпан Хаматова в спектакле «Гоголь. Натюрморт»

Тиронс не согласен с формулировкой «снятие спектакля с репертуара». Он отметил, что решение об отмене принималось вместе с актёрами и всеми причастными к постановке: «Мы долгое время работали с настройкой не того ключа. Решение принималось по согласованию со мной, актёрами постановки и другими людьми, причастными к созданию спектакля. Это общий выбор. Решение было принято после того, как мы, наконец, увидели, во что в итоге превратилась постановка. К сожалению, было слишком поздно», – заявил Уилдис Тиронс. Он добавил, что много времени провёл с актёрами, репетируя мизансцены, но в процессы работы потерял общую картину.
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Режиссёр Нового Рижского театра объяснил, почему отменили спектакль с Чулпан Хаматовой фотографии
Режиссёр Нового Рижского театра объяснил, почему отменили спектакль с Чулпан Хаматовой фотографии
Режиссёр Нового Рижского театра объяснил, почему отменили спектакль с Чулпан Хаматовой фотографии
Режиссёр Нового Рижского театра объяснил, почему отменили спектакль с Чулпан Хаматовой фотографии
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