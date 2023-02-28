Кортни Кокс получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде

фото: Кортни Кокс, Лиза Кудроу и Дженнифер Энистон
Энистон и Кудроу в своей речи признались, что очень гордятся дружбой с Кокс: «Дружить с Кортни — это всё равно что быть семьей. С первого момента нашего знакомства она была такой открытой, любящей и внимательной». В этот день рядом с актрисой также был возлюбленный Джонни Макдейд, с которым она встречается с 2013 года, подруга Лора Дерн и 18-летняя дочь Коко Аркетт.
фото: Кортни Кокс и Джонни Макдейд
фото: Кортни Кокс и Коко Аркетт
В ответ актриса поблагодарила своих близких за поддержку: «Не могу поверить, что все мои друзья здесь. Это так мило», — сказала она.
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