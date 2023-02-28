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Кортни Кокс получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде

28 февраля
2023 год

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28 февраля 2023

58-летняя Кортни Кокс получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Она стала 2750-м кинодеятелем, удостоившимся награды. Поддержать актрису пришли коллеги по сериалу «Друзья»: Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу.

Кортни Кокс получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде
фото: Кортни Кокс, Лиза Кудроу и Дженнифер Энистон

Энистон и Кудроу в своей речи признались, что очень гордятся дружбой с Кокс: «Дружить с Кортни — это всё равно что быть семьей. С первого момента нашего знакомства она была такой открытой, любящей и внимательной». В этот день рядом с актрисой также был возлюбленный Джонни Макдейд, с которым она встречается с 2013 года, подруга Лора Дерн и 18-летняя дочь Коко Аркетт.

Кортни Кокс получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде
фото: Кортни Кокс и Джонни Макдейд

Кортни Кокс получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде
фото: Кортни Кокс и Коко Аркетт

В ответ актриса поблагодарила своих близких за поддержку: «Не могу поверить, что все мои друзья здесь. Это так мило», — сказала она.
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Кортни Кокс получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде фотографии
Кортни Кокс получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде фотографии
Кортни Кокс получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде фотографии
Кортни Кокс получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде фотографии
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