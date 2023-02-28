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Эвелина Блёданс, Виталий Гогунский и Наталия Медведева стали участниками проекта «Новые звёзды в Африке»

28 февраля
2023 год

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28 февраля 2023
В ЮАР полным ходом идут съёмки экстремально-приключенческого шоу «Новые звёзды в Африке», премьера которого состоится на ТНТ 12 марта. В числе первых участников проекта на африканский континент приехали актёры Виталий Гогунский, Эвелина Блёданс, Игорь Ознобихин, Наталия Медведева и Тимофей Зайцев, блогеры Мария Погребняк и Алина Акилова, спортсмены Торнике Квитатиани и Денис Лебедев, а также комик Иван Пышненко.

Эвелина Блёданс, Виталий Гогунский и Наталия Медведева стали участниками проекта «Новые звёзды в Африке»
фото: Эвелина Блёданс

Эвелина Блёданс, Виталий Гогунский и Наталия Медведева стали участниками проекта «Новые звёзды в Африке»
фото: Виталий Гогунский

Каждую неделю в игру будут вступать «новички» вместо тех участников, которые выбывают из игры. Всего в проекте примут участие 17 звёзд. Перед ними будет стоять непростая задача: по правилам шоу в лагере будет полностью отсутствовать еда, кухонная утварь и прочие принадлежности, – для комфортного пребывания всё это им предстоит заработать на испытаниях. Кроме того, в шоу появится «киоск», который станет главным соблазном для участников. В нём можно потратить заработанные на испытаниях монеты, причём приобрести можно не только вкусную еду, но и прочие необходимые в быту вещи.

Эвелина Блёданс, Виталий Гогунский и Наталия Медведева стали участниками проекта «Новые звёзды в Африке»
фото: Игорь Ознобихин

Эвелина Блёданс, Виталий Гогунский и Наталия Медведева стали участниками проекта «Новые звёзды в Африке»
фото: Наталия Медведева

Эвелина Блёданс, Виталий Гогунский и Наталия Медведева стали участниками проекта «Новые звёзды в Африке»
фото: Иван Пышненко

Как показывает практика, удержаться от интриг в экстремальных условиях практически невозможно. Тем более, что главный приз – 5 миллионов рублей – того стоит.

Эвелина Блёданс, Виталий Гогунский и Наталия Медведева стали участниками проекта «Новые звёзды в Африке»
фото: Тимофей Зайцев

Смотрите «Новые звёзды в Африке» с 12 марта в 19:00 на ТНТ.
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фотографии >>
Эвелина Блёданс, Виталий Гогунский и Наталия Медведева стали участниками проекта «Новые звёзды в Африке» фотографии
Эвелина Блёданс, Виталий Гогунский и Наталия Медведева стали участниками проекта «Новые звёзды в Африке» фотографии
Эвелина Блёданс, Виталий Гогунский и Наталия Медведева стали участниками проекта «Новые звёзды в Африке» фотографии
Эвелина Блёданс, Виталий Гогунский и Наталия Медведева стали участниками проекта «Новые звёзды в Африке» фотографии
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