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Иван Ургант прокомментировал слова Эдуарда Боякова о том, что ему не место на Первом канале

28 февраля
2023 год

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28 февраля 2023

Театральный режиссёр и бывший худрук МХАТа им. Горького Эдуард Бояков в недавнем интервью Вячеславу Манучарову на его шоу «Эмпатия Манучи» резко высказался в адрес телеведущего Ивана Урганта. Он заявил, что Урганту «не место на Первом канале, потому что он против государства» и на место шоумена «должны прийти люди более развитые, обладающие другим вкусом». Бояков упрекнул Урганта (а заодно и Владимира Познера) в том, что их шоу – «вторяк», «калька с известных зарубежных передач». В ответ Ургант опубликовал шуточный пост и тактично пригласил Боякова на программу «Эмпатия Ванюччи».

Иван Ургант прокомментировал слова Эдуарда Боякова о том, что ему не место на Первом канале

«В рамках противодействия и борьбы с непрекращающимися беспочвенными и огульными нападками в мой адрес со стороны радикально настроенных пародистов, объявляю о начале съёмок моего нового авторского телевизионного шоу с рабочим названием «Эмпатия Ванюччи». Суть программы не нова и мною по традиции заимствована – честный разговор с максимально искренним человеком. Требование к гостям остаётся прежним – у гостя должен быть рот. Первым гостем планируется замечательный театральный режиссёр и продюсер Эдуард Бояков, который идеально подходит под эти требования. На всякий случай сообщаю, что выбор гостей, вопросов и образа ведущего полностью согласован с руководством театра «Уголок дедушки Дурова», – написал Ургант.

Сейчас телеведущий редко появляется на публике, выступая лишь на частных корпоративных мероприятиях. При этом шоу «Вечерний Ургант» пока официально никто не отменял, его поставили на паузу.
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Иван Ургант прокомментировал слова Эдуарда Боякова о том, что ему не место на Первом канале фотографии
Иван Ургант прокомментировал слова Эдуарда Боякова о том, что ему не место на Первом канале фотографии
Иван Ургант прокомментировал слова Эдуарда Боякова о том, что ему не место на Первом канале фотографии
Иван Ургант прокомментировал слова Эдуарда Боякова о том, что ему не место на Первом канале фотографии
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