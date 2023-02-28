Иван Ургант прокомментировал слова Эдуарда Боякова о том, что ему не место на Первом канале

Театральный режиссёр и бывший худрук МХАТа им. Горького Эдуард Бояков
в недавнем интервью Вячеславу Манучарову
на его шоу «Эмпатия Манучи»
резко высказался в адрес телеведущего Ивана Урганта
. Он заявил, что Урганту «не место на Первом канале, потому что он против государства»
и на место шоумена «должны прийти люди более развитые, обладающие другим вкусом»
. Бояков упрекнул Урганта (а заодно и Владимира Познера
) в том, что их шоу – «вторяк»
, «калька с известных зарубежных передач»
. В ответ Ургант опубликовал
шуточный пост и тактично пригласил Боякова на программу «Эмпатия Ванюччи».
«В рамках противодействия и борьбы с непрекращающимися беспочвенными и огульными нападками в мой адрес со стороны радикально настроенных пародистов, объявляю о начале съёмок моего нового авторского телевизионного шоу с рабочим названием «Эмпатия Ванюччи». Суть программы не нова и мною по традиции заимствована – честный разговор с максимально искренним человеком. Требование к гостям остаётся прежним – у гостя должен быть рот. Первым гостем планируется замечательный театральный режиссёр и продюсер Эдуард Бояков, который идеально подходит под эти требования. На всякий случай сообщаю, что выбор гостей, вопросов и образа ведущего полностью согласован с руководством театра «Уголок дедушки Дурова»
, – написал Ургант.
Сейчас телеведущий редко появляется на публике, выступая лишь на частных корпоративных мероприятиях. При этом шоу «Вечерний Ургант» пока официально никто не отменял, его поставили на паузу.
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