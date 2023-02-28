Иван Ургант прокомментировал слова Эдуарда Боякова о том, что ему не место на Первом канале

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Спутник телезрителя «22 минуты»: Пираты XXI века 26 февраля, 10:45, TV1000 Русское кино

Новости кино «Пиноккио» Гильермо Дель Торо стал триумфатором анимационной премии «Энни» Экранизация сказки Карло Коллоди признана мультфильмом года и получила призы за режиссуру, анимацию персонажей, музыку и продакшн дизайн

Лайфстайл «Всё впечатление мне портили Цискаридзе и Дружинин»: Марина Зудина об участии в «Танцах со звёздами» Актриса чувствовала, что её судят «как в школе»

Спутник телезрителя «Джентльмены» предпочитают... 25 февраля, 17:56, РЕН ТВ

Лайфстайл «Я не видела себя в роли его жены»: Марина Зудина о тайной связи с Олегом Табаковым Актриса утверждает, что никогда не планировала создать семью с Табаковым

Лайфстайл Эшли Смитлайн заявила, что выдвинула ложные обвинения в насилии против Мэрилина Мэнсона Модель утверждает, что на неё оказала давление актриса Эван Рейчел Вуд