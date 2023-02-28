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Пэрис Хилтон призналась, что пережила изнасилование в 15 лет

28 февраля
2023 год

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28 февраля 2023
Пэрис Хилтон снялась в фотосессии для журнала Glamour и дала объёмное интервью, в котором рассказала о многочисленных травмах детства. Помимо вынужденного прерывания беременности, Пэрис пережила изнасилование.

Пэрис Хилтон призналась, что пережила изнасилование в 15 лет

Хилтон рассказала, что в 15-летнем возрасте подверглась домогательствам со стороны своего учителя: «Я была такой юной девочкой, что мой учитель манипулировал мной. Моя психика это заблокировала, я вспомнила об этом только годы спустя. Он всё время звонил мне по телефону, просто флиртуя со мной, пытаясь внушить мне, что я уже зрелая женщина».

Однажды ночью он выманил её из дома, пока родители не вернулись, и усадил в свою машину: «Мы только целовались, но если бы мои родители не пришли, представляете, что бы он попытался сделать? По сей день я не говорила об этом со своей семьёй. Я никогда никому не говорила. Мне было стыдно, и этот стыд застрял во мне», – призналась Пэрис.

Пэрис Хилтон призналась, что пережила изнасилование в 15 лет

Вскоре Пэрис отправили жить к бабушке по материнской линии в Палм-Спрингс. На выходных она возвращалась в Лос-Анджелес, чтобы увидеться с друзьями, – они собирались в местном торговом центре, который был точкой притяжения для молодежи. Там Пэрис познакомилась с ребятами постарше, и они пригласили её вместе с подругами на вечеринку.

Один из парней настойчиво предлагал Пэрис выпить вина, и после одного-двух глотков она почувствовала головокружение. Через несколько часов Пэрис проснулась и сразу почувствовала, что что-то произошло: «Я вспомнила это. У меня были видения, как он, навалившись на меня, закрывает мне рот и шепчет на ухо, что мне всё просто снится», – рассказала она. Это был её первый сексуальный опыт.

Пэрис Хилтон призналась, что пережила изнасилование в 15 лет

Вскоре после этого случая родители на два года отправили Пэрис в дорогостоящую школу-интернат, чтобы там скорректировали поведение их своенравной дочери, которая прогуливала уроки и тайком убегала из дома на самые крутые вечеринки Манхэттена. Однако пребывание в интернате ещё больше травмировало Пэрис. Однажды её отправили в изолятор за отказ пить таблетки: «Они бросили меня в ту комнату, забрали мою одежду. Не знаю, сколько времени я там провела, плача, пребывая в истерике. На стенах были кровь, фекалии, моча. Никаких окон, только водоотвод. Просто сумасшествие».

Иногда поздно вечером некоторых девочек уводили для «гинекологического обследования»: «Это было то, что моя память заблокировала, но после рассказов других жертв я начала вспоминать. Ты мог плакать и кричать, а они просто держали тебя — четыре человека, мужчины и женщины — и засовывали в тебя пальцы». Вспоминая об этом, Пэрис заплакала и извинилась перед интервьюером за свою эмоциональность: «Я ведь была просто маленькой девочкой. Я чувствую, что мое детство украли, и это разбивает мне сердце».

Также Пэрис рассказала об инциденте, связанном с Харви Вайнштейном, который сейчас отбывает наказание за изнасилования. Когда Пэрис было 19 лет, Вайнштейн предложил встретиться в его номере, чтобы «почитать сценарии», однако Хилтон не пришла. На следующий день он последовал за ней в туалет и ломился в кабинку с криками: «Ты же хочешь быть звездой?» Он пытался открыть дверь, но в итоге его увела охрана.
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Пэрис Хилтон призналась, что пережила изнасилование в 15 лет фотографии
Пэрис Хилтон призналась, что пережила изнасилование в 15 лет фотографии
Пэрис Хилтон призналась, что пережила изнасилование в 15 лет фотографии
Пэрис Хилтон призналась, что пережила изнасилование в 15 лет фотографии
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