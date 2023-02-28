«Смерть и роды – это то, чего я боюсь больше всего на свете»: Пэрис Хилтон рассказала о суррогатном материнстве

«Я не видела себя в роли его жены»: Марина Зудина о тайной связи с Олегом Табаковым
Актриса утверждает, что никогда не планировала создать семью с Табаковым
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В конце января Пэрис Хилтон сообщила поклонникам о том, что они с мужем Картером Реумом стали родителями. Мальчик получил имя Феникс Баррон Хилтон Реум: Пэрис хотела, чтобы первое имя Феникс ассоциировалось с мифической птицей, способной возрождаться из пепла, а второе она дала ему в честь своего почившего дедушки, владельца сети отелей Hilton. Теперь Пэрис мечтает о дочери и, скорее всего, снова воспользуется услугами суррогатной матери.
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