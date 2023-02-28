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«Смерть и роды – это то, чего я боюсь больше всего на свете»: Пэрис Хилтон рассказала о суррогатном материнстве

28 февраля
2023 год

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28 февраля 2023

В конце января Пэрис Хилтон сообщила поклонникам о том, что они с мужем Картером Реумом стали родителями. Мальчик получил имя Феникс Баррон Хилтон Реум: Пэрис хотела, чтобы первое имя Феникс ассоциировалось с мифической птицей, способной возрождаться из пепла, а второе она дала ему в честь своего почившего дедушки, владельца сети отелей Hilton. Теперь Пэрис мечтает о дочери и, скорее всего, снова воспользуется услугами суррогатной матери.

«Смерть и роды – это то, чего я боюсь больше всего на свете»: Пэрис Хилтон рассказала о суррогатном материнстве

По словам Хилтон, она слишком боится рожать сама: «Когда я снималась в «Простой жизни», я была в комнате, где рожала женщина, и это меня сильно травмировало. Я очень хочу семью, но сам процесс меня пугает. Смерть и роды — это то, чего я боюсь больше всего на свете», – призналась в интервью журналу Glamour она. Также Пэрис отметила, что в будущем хотела бы просто наслаждаться жизнью и «быть нормальной».
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«Смерть и роды – это то, чего я боюсь больше всего на свете»: Пэрис Хилтон рассказала о суррогатном материнстве фотографии
«Смерть и роды – это то, чего я боюсь больше всего на свете»: Пэрис Хилтон рассказала о суррогатном материнстве фотографии
«Смерть и роды – это то, чего я боюсь больше всего на свете»: Пэрис Хилтон рассказала о суррогатном материнстве фотографии
«Смерть и роды – это то, чего я боюсь больше всего на свете»: Пэрис Хилтон рассказала о суррогатном материнстве фотографии
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