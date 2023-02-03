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Эштон Кутчер извинился перед Гарри Стайлзом за неуместный комплимент

3 февраля
2023 год
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3 февраля 2023
В рамках большого материала для журнала «Esquire» Эштон Кутчер дал интервью, снялся в фотосессии и ответил на несколько вопросов в формате видео. Отвечая на вопрос про любимую песню в караоке, Эштон вспомнил о забавном случае и решил им поделиться со зрителями.

Эштон Кутчер извинился перед Гарри Стайлзом за неуместный комплимент

«Расскажу вам очень смешную историю про караоке, оно того стоит. Есть одна очень известная певица, вероятная, лучшая на сегодняшний день с которой, так уж вышло, мы жили по соседству. И она как-то устроила караоке-вечеринку. Ну и естественно, она сама там пела, и это был просто отвал башки. И тут вдруг у микрофона появляется какой-то парень и поёт песню группы Abba. И я просто был в шоке, это было безумно круто. Парень сходит со сцены, и мы с Милой подходим к нему, и я ему говорю: «Мужик, должен сказать тебе кое-что: ты молодец, ты просто мастер караоке, ты очень, очень хорош!» А он такой: «Спасибо, мужик, спасибо тебе, мне очень приятно».

Эштон Кутчер извинился перед Гарри Стайлзом за неуместный комплимент
фото: Гарри Стайлз

Позже мы подошли к нашему приятелю и говорим: «Вот этот парень очень хорошо спел». А он такой: «Так это ж Гарри Стайлз!» «А кто это?» «Ну это же парень из One Direction, он профессиональный певец!» Я чувствовал себя полным ослом. Это профессиональный певец, а я ему пытаюсь рассказать, как он хорошо поёт. Такая тупость. Так что я просто хочу сказать: «Я очень извиняюсь, Гарри Стайлз, но ты действительно очень, очень хорош в караоке!»
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Эштон Кутчер извинился перед Гарри Стайлзом за неуместный комплимент фотографии
Эштон Кутчер извинился перед Гарри Стайлзом за неуместный комплимент фотографии
Эштон Кутчер извинился перед Гарри Стайлзом за неуместный комплимент фотографии
Эштон Кутчер извинился перед Гарри Стайлзом за неуместный комплимент фотографии
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