Эштон Кутчер извинился перед Гарри Стайлзом за неуместный комплимент

В рамках большого материала для журнала «Esquire» Эштон Кутчер дал интервью, снялся в фотосессии и ответил на несколько вопросов в формате видео. Отвечая на вопрос про любимую песню в караоке, Эштон вспомнил о забавном случае и решил им поделиться со зрителями.
«Расскажу вам очень смешную историю про караоке, оно того стоит. Есть одна очень известная певица, вероятная, лучшая на сегодняшний день с которой, так уж вышло, мы жили по соседству. И она как-то устроила караоке-вечеринку. Ну и естественно, она сама там пела, и это был просто отвал башки. И тут вдруг у микрофона появляется какой-то парень и поёт песню группы Abba. И я просто был в шоке, это было безумно круто. Парень сходит со сцены, и мы с Милой подходим к нему, и я ему говорю: «Мужик, должен сказать тебе кое-что: ты молодец, ты просто мастер караоке, ты очень, очень хорош!» А он такой: «Спасибо, мужик, спасибо тебе, мне очень приятно».
фото: Гарри Стайлз
Позже мы подошли к нашему приятелю и говорим: «Вот этот парень очень хорошо спел». А он такой: «Так это ж Гарри Стайлз!» «А кто это?» «Ну это же парень из One Direction, он профессиональный певец!» Я чувствовал себя полным ослом. Это профессиональный певец, а я ему пытаюсь рассказать, как он хорошо поёт. Такая тупость. Так что я просто хочу сказать: «Я очень извиняюсь, Гарри Стайлз, но ты действительно очень, очень хорош в караоке!»
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