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Иранского режиссёра Джафара Панахи освободили из тюрьмы

4 февраля
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4 февраля 2023
Иранский режиссёр Джафар Панахи, обладатель многочисленных кинонаград, вышел на свободу из тюрьмы спустя полгода. За два дня до освобождения 62-летний Панахи объявил голодовку, протестуя против того, что его продолжают держать в заключении. Он обвинил судебные и силовые органы Ирана в «незаконном и бесчеловечном обращении» и пообещал отказываться от еды до тех пор, пока его «безжизненное тело не покинет тюрьму».

Иранского режиссёра Джафара Панахи освободили из тюрьмы

Адвокат режиссёра заявил, что «освобождение должно было произойти три месяца назад после принятия возражения против предыдущего решения суда». Новость об освобождении Панахи была радостно встречена мировым киносообществом.

В 2010 году Джафар Панахи был приговорён к шестилетнему тюремному сроку по обвинению в «пропаганде против системы». Тогда он провёл в заключении два месяца и освободился условно-досрочно, однако в июле 2022 года, после того, как Панахи выступил против арестов кинематографистов в Иране, суд объявил, что режиссёр должен отбыть шестилетний срок по приговору 2010 года. В октябре 2022 года Верховный суд Ирана отменил шестилетний тюремный срок, но Панахи оставили в тюрьме.
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Иранского режиссёра Джафара Панахи освободили из тюрьмы фотографии
Иранского режиссёра Джафара Панахи освободили из тюрьмы фотографии
Иранского режиссёра Джафара Панахи освободили из тюрьмы фотографии
Иранского режиссёра Джафара Панахи освободили из тюрьмы фотографии
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