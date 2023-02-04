Иранского режиссёра Джафара Панахи освободили из тюрьмы

Иранский режиссёр Джафар Панахи
, обладатель многочисленных кинонаград, вышел на свободу
из тюрьмы спустя полгода. За два дня до освобождения 62-летний Панахи объявил голодовку, протестуя против того, что его продолжают держать в заключении. Он обвинил судебные и силовые органы Ирана в «незаконном и бесчеловечном обращении»
и пообещал отказываться от еды до тех пор, пока его «безжизненное тело не покинет тюрьму»
.
Адвокат режиссёра заявил, что «освобождение должно было произойти три месяца назад после принятия возражения против предыдущего решения суда»
. Новость об освобождении Панахи была радостно встречена мировым киносообществом.
В 2010 году Джафар Панахи был приговорён к шестилетнему тюремному сроку по обвинению в «пропаганде против системы». Тогда он провёл в заключении два месяца и освободился условно-досрочно, однако в июле 2022 года, после того, как Панахи выступил против арестов кинематографистов в Иране, суд объявил, что режиссёр должен отбыть шестилетний срок по приговору 2010 года. В октябре 2022 года Верховный суд Ирана отменил шестилетний тюремный срок, но Панахи оставили в тюрьме.
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