Иранского режиссёра Джафара Панахи освободили из тюрьмы

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Лайфстайл Борис Акунин сообщил о требованиях прокуратуры убрать его имя с афиш российских театров Фантастически бессмысленная цензура и где она обитает

Новости кино Якутский фильм «Не хороните меня без Ивана» получил спецприз на кинофестивале в Мумбаи Картина была представлена в основном конкурсе смотра стран ШОС

Новости кино «Вампиров средней полосы» продлили на третий сезон Съемки продолжения намечены на лето

Спутник телезрителя «Прогулка»: Конец свободной эпохи В ночь с 1 на 2 февраля, 00:29, РЕН ТВ

Интервью Даниил Страхов: «Толпе не свойственна рефлексия, там действуют иные законы» Популярный актер – о «Комплексе бога», многослойном тексте Алены Званцовой и самоцензуре, которая заводит российскую киноиндустрию в тупик