Звезда сериала «Уэнсдэй» Дженна Ортега стала
амбассадором Adidas и снялась в рекламной кампании бренда. Актриса стала лицом абсолютного нового бренда корпорации, подробности о котором топ-менеджеры пообещали раскрыть совсем скоро.
Представители компании отметили, что бренд и актрису объединяет общее стремление развивать культуру нового поколения. Бренд называет Ортегу «иконой экрана, страстной фанаткой футбола и любительницей йоги, которая использует свою силу, чтобы выразить то, во что она действительно верит»
.
Ортега, в свою очередь, рассказала о любви к бренду: «Моя любовь к Adidas уходит корнями в прошлое. Этот бренд всегда был частью спорта, музыки и культуры, и продолжает оставаться новатором во многих сферах. В детстве я всегда носила кроссовки и футболки Adidas, и сегодня большая часть моего гардероба состоит из культовых трех полосок. Для меня большая честь присоединиться к легендарной семье творцов и стать лицом совершенного нового бренда. Не могу дождаться, чтобы всё показать вам, ребята»
, – поделилась актриса.
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