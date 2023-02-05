«Я думала, что не доживу до 30»: Джейн Фонда призналась, что 20 лет боролась с булимией

Джейн Фонда страдала из-за расстройства пищевого поведения (РПП) на протяжении 20 лет. Об этом она рассказала в подкасте Call Her Daddy.
По словам актрисы, она столкнулась с булимией в самом начале своей карьеры: «В 20 лет я начала актёрскую карьеру и очень страдала от булимии. Я вела тайную жизнь, была очень несчастна. Мне казалось, что я не доживу до 30 лет. Я почти не выходила из дома и ни с кем не встречалась из-за того, что у меня было РПП. А ещё я снималась в фильмах, которые мне не нравились», – призналась Джейн.
На первых этапах развития расстройства пищевые привычки казались вполне «невинными». Однако вскоре булимия начала быстро «захватывать все аспекты её жизни»: «Это отражается на твоей внешности, и в итоге ты выглядишь уставшей. С таким образом жизни становится невозможно иметь настоящие отношения. Твой день строится только вокруг того, чтобы получить еду, а затем съесть её. Из-за этого ты должна быть одна, чтобы никто не увидел этого и не знал, что ты делаешь. Это превращается в зависимость, а как только ты кладёшь в себя какую-то еду, тебе тут же нужно от неё избавиться», – рассказала Фонда.
фото: Джейн Фонда в молодости
Свою зависимость от еды актриса объяснила давлением со стороны киноиндустрии и семьи. Бороться с расстройством Фонда начала только когда ей исполнилось 40 лет. Она начала чувствовать себя «всё хуже и хуже» и подумала, что если будет продолжать в том же духе, то умрёт. Обратиться за помощью к врачам она не могла, поэтому справилась с болезнью благодаря медитации и силе воли: «Я не знала, что есть группы помощи, к которым можно присоединиться. Я ничего об этом не знала. Никто об этом не говорил! Я даже не знала, что для всего того, что со мной происходило, есть отдельное слово. Это было действительно тяжело. Но чем больше времени проходит с момента последнего проявления болезни, тем легче вам становится».
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