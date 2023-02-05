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Кит Харингтон и Роуз Лесли станут родителями во второй раз

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5 февраля 2023
Актёры «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли скоро станут родителями во второй раз. Об этом Харингтон рассказал в эфире шоу The Tonight Show.

Кит Харингтон и Роуз Лесли станут родителями во второй раз

Первый ребёнок в семье актёров родился в начале 2021 года. Рассказывая о нём ведущему шоу Джимми Фэллону, Кит признался, что вскоре мальчику придётся пережить шок, ведь у него появится младший брат или сестра. Кит и Роуз пытаются подготовить сына, но он ещё слишком маленький и мало что понимает: «Мы пытаемся подготовить его к этому. Показываем на животик Роуз и говорим: «Мамина малышка». А он указывает на свой животик и говорит: «Мой малыш», – рассказал Харрингтон.

Актёр признался, что ко второй беременности жены относится более серьёзно и ответственно: «Когда это первый ребенок, ты витаешь в облаках, мысленно танцуешь на полях среди маргариток все девять месяцев. Во всяком случае, у мужчин так. Теперь же осознание реальности пришло очень быстро, и я почти сразу стал думать о практических вещах». Кит и Роуз впервые вместе вышли в свет в 2016 году, а уже через год подтвердили свою помолвку. В 2018 году актёры сыграли свадьбу.
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Кит Харингтон и Роуз Лесли станут родителями во второй раз фотографии
Кит Харингтон и Роуз Лесли станут родителями во второй раз фотографии
Кит Харингтон и Роуз Лесли станут родителями во второй раз фотографии
Кит Харингтон и Роуз Лесли станут родителями во второй раз фотографии
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