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Прерванное молчание: Арми Хаммер впервые дал большое интервью после секс-скандала

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5 февраля 2023
Спустя два года после того, как скриншоты переписок Арми Хаммера с любовницами утекли в сеть и разрушили его карьеру, актёр наконец решил рассказать свою версию произошедшего.

Прерванное молчание: Арми Хаммер впервые дал большое интервью после секс-скандала

В 2021 году несколько женщин, включая его бывшую девушку Эффи Ангелову, обвинили Арми в жестоком обращении и изнасиловании после того, как были опубликованы скриншоты переписок, в которых актёр признавался в желании съесть свою партнёршу и называл себя каннибалом. По словам Хаммера, то, что Эффи позже назовёт изнасилованием, было тщательно спланированной ими любовной игрой, инициатором которой стала сама девушка. Они заранее обсудили все детали в переписке, однако Хаммер удалил сообщения, доказывающие его невиновность. Попытки его адвокатов запросить у Meta* историю переписки не увенчались успехом.

«Она спланировала всё до мельчайших подробностей, вплоть до того, в каком «Старбаксе» мы встретимся, как я буду следовать за ней домой, как её входная дверь будет незаперта, как я войду», – рассказал Арми. Также он утверждает, что именно Эффи рассказала ему о насильственных сексуальных практиках.

Прерванное молчание: Арми Хаммер впервые дал большое интервью после секс-скандала
фото: Эффи и Арми

Обоюдное согласие стало обсуждаемой темой в последние годы на волне движения #MeToo. В БДСМ-практиках всё немного сложнее – это отношения, в которых доминирование и проявление власти являются неотъемлемой частью сексуального опыта. Хаммер утверждает, что он всегда запрашивал согласие у своей партнёрши, которая, в свою очередь, в любое время могла сказать «стоп».

Роман с Эффи актёр закрутил, будучи женатым на модели и актрисе Элизабет Чэмберс. По словам Арми, у их отношений с Эффи не было шансов перерасти во что-то большее. Однако девушка надеялась, что он уйдёт от Чэмберс ради неё, и даже угрожала рассказать обо всём Элизабет. В конце концов Арми признался жене сам. В 2020 году, незадолго до скандала, его брак распался.

Прерванное молчание: Арми Хаммер впервые дал большое интервью после секс-скандала
фото: Арми Хаммер и Элизабет Чэмберс

Объясняя свой интерес к БДМС, Хаммер вспоминает мрачный эпизод из своего детства, который он никогда не обсуждал публично. По словам актёра, в 13-летнем возрасте он стал жертвой сексуального насилия со стороны пастора церкви, которую посещала его семья. На протяжении года, пока продолжались эпизоды насилия, Хаммер чувствовал себя бессильным. Арми рассказал обо всём маме – глубоко верующей женщине, но она ответила, что пастор – посланник Бога, и он не может делать ничего плохого. Травматичный опыт сказался на сексуальных предпочтениях Хаммера в зрелом возрасте: он желал полностью контролировать свою партнёршу и иметь над ней власть.

«Я был бессилен в той ситуации, никто не мог меня защитить. Затем мои интересы сместились к тому, чтобы самому контролировать ситуацию в сексуальном плане», – признался Хаммер.

Прерванное молчание: Арми Хаммер впервые дал большое интервью после секс-скандала

В 2017 году, незадолго до того, как Эффи обвинила актёра в изнасиловании, Хаммер серьёзно повредил грудную мышцу. На реабилитацию должно было уйти от четырёх до шести месяцев. Хаммер предоставил медицинские документы, подтверждающие, что за день до предполагаемого изнасилования, которое по словам Эффи длилось более четырёх часов подряд, он посещал сеансы физиотерапии. Возникает вопрос, был ли Хаммер физически способен совершить те действия, в которых его обвинила Эффи.

Ни одна из девушек, обвинивших Хаммера в неподобающем поведении, не подала на него в суд. В документальном фильме о Хаммере были использованы изображения раны на теле Кортни Вучекович, которые якобы оставил ей актёр. Вскоре после дебюта сериала выяснилось, что изображение было фотографией татуировки, найденной на Pinterest. Другая девушка, Пейдж Лоренц, обвинила Хаммера в том, что он использовал нож для шрамирования её тела и оставил ей рану глубиной около 2-х сантиметров. Адвокат актёра попытался оспорить эти обвинения, ссылаясь на то, что между Арми и Пейдж всё происходило по обоюдному согласию. Однако это не помогло. Хаммер признает, что в отношениях с Вучекович и Лоренц «динамика власти была нарушена» и что ему следовало бы больше думать о том, насколько его слава усложняет вопрос взаимного согласия.

Прерванное молчание: Арми Хаммер впервые дал большое интервью после секс-скандала
фото: Кортни Вучекович

Опровергнув свою вину в физическом насилии над женщинами, Арми, тем не менее, признал себя виновным в эмоциональном насилии: «Я вёл очень насыщенный и экстремальный образ жизни. Я брал женщину, вовлекал её в этот вихрь путешествий, секса, наркотиков и сильных эмоций. А стоило мне заскучать, я просто бросал её и переходил к следующей, из-за чего женщины чувствовали себя брошенными и использованными».

Прерванное молчание: Арми Хаммер впервые дал большое интервью после секс-скандала
фото: Пейдж Лоренц

Хаммер признался, что скандал повлиял на него так сильно, что однажды он предпринял попытку самоубийства. Это случилось в феврале 2021 года на Каймановых островах: «Я просто зашёл в океан и заплыл так далеко, как только мог, надеясь, что утону, что меня собьёт лодка или съест акула. Но потом я вспомнил, что мои дети всё ещё на берегу, и что я не могу с ними так поступить», – признался Арми. Сейчас актёр чувствует себя намного лучше, после того как прошёл курс избавления от проблем с наркотиками, алкоголем и сексом в одном из лечебных центров Флориды.

*Признана в России экстремистской организацией
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Прерванное молчание: Арми Хаммер впервые дал большое интервью после секс-скандала фотографии
Прерванное молчание: Арми Хаммер впервые дал большое интервью после секс-скандала фотографии
Прерванное молчание: Арми Хаммер впервые дал большое интервью после секс-скандала фотографии
Прерванное молчание: Арми Хаммер впервые дал большое интервью после секс-скандала фотографии
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