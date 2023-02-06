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«Гоголь-центр» открыл онлайн-платформу, где будут показывать спектакли из репертуара театра

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6 февраля 2023

Коллектив «Гоголь-центра» запустил онлайн-платформу по случаю 10-летия театра. На ней планируют показывать спектакли, которые были в репертуаре театра на Казакова 8, а также анонсировать грядущие события. Несмотря на то, что театр был расформирован летом 2022 года, ближайшие показы спектаклей «Чёрный монах» и «Вий» пройдут на сцене Thalia Theater в Гамбурге. 15 февраля во Франции пройдет кинопоказ картины Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».

«Гоголь-центр» открыл онлайн-платформу, где будут показывать спектакли из репертуара театра

Пока на сайте можно посмотреть запись концерта к 8-летию театра. В будущем на нём также появятся видеоверсия постановок «Кому на Руси жить хорошо», «Маленькие трагедии», «Мертвые души» и «Обыкновенная история».

«Гоголь-центр — это не здание и не штатное расписание. Это гораздо больше, сильнее и интереснее. Это поколение. Это генерация людей. Это «племя». Мы это поняли из писем и сообщений, которые вы прислали к нашему юбилею», – написал Кирилл Серебренников. Режиссёр также отметил, что «Гоголь-центр» был «местом настоящей силы», которое «воспитало и помогло сформировать человеческую, художественную, нравственную и моральную позицию».
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«Гоголь-центр» открыл онлайн-платформу, где будут показывать спектакли из репертуара театра фотографии
«Гоголь-центр» открыл онлайн-платформу, где будут показывать спектакли из репертуара театра фотографии
«Гоголь-центр» открыл онлайн-платформу, где будут показывать спектакли из репертуара театра фотографии
«Гоголь-центр» открыл онлайн-платформу, где будут показывать спектакли из репертуара театра фотографии
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