«Гоголь-центр» открыл онлайн-платформу, где будут показывать спектакли из репертуара театра

Николай Костер-Вальдау наденет рыцарские доспехи
Датский актер снимется в готическом хорроре «Добродетель»
Коллектив «Гоголь-центра» запустил онлайн-платформу по случаю 10-летия театра. На ней планируют показывать спектакли, которые были в репертуаре театра на Казакова 8, а также анонсировать грядущие события. Несмотря на то, что театр был расформирован летом 2022 года, ближайшие показы спектаклей «Чёрный монах» и «Вий» пройдут на сцене Thalia Theater в Гамбурге. 15 февраля во Франции пройдет кинопоказ картины Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».
обсуждение >>