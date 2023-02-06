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Никита Ефремов рассказал, что разбирает свои роли с психологом

6 февраля
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6 февраля 2023
Никита Ефремов стал гостем программы «Мой герой» на ТВЦ и рассказал ведущей Татьяне Устиновой о том, как вживается в роль. Актёр даёт читать сценарии своему другу психологу, чтобы тот помог глубже увидеть героя.

Никита Ефремов рассказал, что разбирает свои роли с психологом

«Мне всегда важно понять намерение моего персонажа, мотив, что происходило у него в детстве, и психолог помогает мне в этом – он со своей стороны смотрит, разбирает их, видит их травмы, что с ним происходит… И тогда я могу найти точки соприкосновения с персонажами», – поделился Ефремов.

Никита отметил, что много работает над собой, и психология помогла ему в личностном росте. Также он рассказал, что в будущем хочет попробовать себя в качестве режиссёра и сделать проект на тему зависимости: «Эта тема касается многих семей. И я могу быть тем человеком, который сумеет об этом поговорить, рассказать со своей точки зрения, раскрыть её с разных граней», – сказал Никита.

Эфир программы «Мой герой» с Никитой Ефремовым пройдёт 8 февраля на ТВЦ.
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Никита Ефремов рассказал, что разбирает свои роли с психологом фотографии
Никита Ефремов рассказал, что разбирает свои роли с психологом фотографии
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