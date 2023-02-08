Михаил Лабковский рассказал, как упустил шанс вести программу на Первом канале

Один из самых популярных отечественных психологов, автор бестселлера «Хочу и буду» Михаил Лабковский в интервью журналистке Надежде Стрелец рассказал об упущенной возможности вести собственную программу на Первом канале. Лабковского на Первый продвигала ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева, однако психолог, плохо знакомый с особенностями телевидения, возмутился из-за отсутствия приличных гонораров.
фото: Михаил Лабковский
«Лена Малышева, моя фанатка в прошлом, позвала меня и сказала: «Михаил, я придумала для вас передачу, называется «Голая правда». Мы сняли две программы, звонит продюсер и спрашивает: «А дальше?» Я говорю: «А вы у Лены спросите, она вообще собирается мне деньги платить?» После чего наши общие друзья сказали: «Михаил, ты идиот? Какие деньги? У тебя на Первом канале еженедельная программа». Я реально не понял, что люди которые имеют 26-минутные еженедельные программы на Первом канале, ну какая там у них зарплата? Копейки. Я сделал глупость, конечно. Не надо было просить никакую зарплату, надо было работать и самому придумать, как эту программу монетизировать. Что осуществимо было абсолютно. Кроме того, что Лена Малышева не давала рта открыть, а так всё было ничего. Да, упустил я такую возможность. Но я хочу похвастаться. Лена потом без меня пыталась эту программу вести, у неё не получилось. Там она своего сына, ещё студента, подключила - но всё сдулось».
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