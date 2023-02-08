Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Михаил Лабковский рассказал, как упустил шанс вести программу на Первом канале

8 февраля
2023 год
февраль 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Лайфстайл >>
8 февраля 2023
Один из самых популярных отечественных психологов, автор бестселлера «Хочу и буду» Михаил Лабковский в интервью журналистке Надежде Стрелец рассказал об упущенной возможности вести собственную программу на Первом канале. Лабковского на Первый продвигала ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева, однако психолог, плохо знакомый с особенностями телевидения, возмутился из-за отсутствия приличных гонораров.

Михаил Лабковский рассказал, как упустил шанс вести программу на Первом канале
фото: Михаил Лабковский


«Лена Малышева, моя фанатка в прошлом, позвала меня и сказала: «Михаил, я придумала для вас передачу, называется «Голая правда». Мы сняли две программы, звонит продюсер и спрашивает: «А дальше?» Я говорю: «А вы у Лены спросите, она вообще собирается мне деньги платить?» После чего наши общие друзья сказали: «Михаил, ты идиот? Какие деньги? У тебя на Первом канале еженедельная программа». Я реально не понял, что люди которые имеют 26-минутные еженедельные программы на Первом канале, ну какая там у них зарплата? Копейки. Я сделал глупость, конечно. Не надо было просить никакую зарплату, надо было работать и самому придумать, как эту программу монетизировать. Что осуществимо было абсолютно. Кроме того, что Лена Малышева не давала рта открыть, а так всё было ничего. Да, упустил я такую возможность. Но я хочу похвастаться. Лена потом без меня пыталась эту программу вести, у неё не получилось. Там она своего сына, ещё студента, подключила - но всё сдулось».

Михаил Лабковский рассказал, как упустил шанс вести программу на Первом канале
фото: Елена Малышева
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
деньгителешоу

фотографии >>
Михаил Лабковский рассказал, как упустил шанс вести программу на Первом канале фотографии
Михаил Лабковский рассказал, как упустил шанс вести программу на Первом канале фотографии
Михаил Лабковский рассказал, как упустил шанс вести программу на Первом канале фотографии
Михаил Лабковский рассказал, как упустил шанс вести программу на Первом канале фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Столяров
7 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Столяров.
Александр Алексеев
7 февраля ушёл из жизни актёр Александр Алексеев.
Виктор Цымбал
6 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Цымбал.
Геннадий Базаров
5 февраля ушёл из жизни кинорежиссёр Геннадий Базаров.
Нина Головина
2 февраля ушла из жизни актриса Нина Головина.

День рождения >>

Святослав Астрамович
Александр Василевский
Лаура Кеосаян
Сергей Комаров (II)
Алиса Лукшина
Александр Макогон
Ирина Муравьёва
Виктор Проскурин
Вячеслав Тихонов
Марта Клубович
Манфред Круг
Джек Леммон
Матильда Мэй
Клод Риш
Мэри Стинберген
Лана Тёрнер
все родившиеся 8 февраля >>

Афиша кино >>

Форма голоса
драма, мелодрама, семейное кино, экранизация
Япония, 2016
Больше, чем никогда
драма
Германия, Люксембург, Норвегия, Франция, 2022
Братство четырёх «Л»
драма, исторический фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Франция, 2023
Заклятие Абизу
фильм ужасов
Великобритания, США, 2022
Мой любимый призрак
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2022
При чём тут любовь?
комедия, мелодрама
Великобритания, 2022
Быть
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Знакомство родителей
комедия
США, 2023
Проклятие черного паука
драма
Венгрия, Швейцария, 2022
Свободные отношения
романтическая комедия
Россия, 2023
Холодная гонка
драма, приключения
Россия, 2022
Эрнест и Селестина: Новые приключения
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, Люксембург, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен