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Барбра Стрейзанд выпустит первую книгу мемуаров

8 февраля
2023 год
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8 февраля 2023
Неделю назад к всеобщему восторгу любителей пикантных историй вышли мемуары 55-летней Памелы Андерсон. На следующий день о намерении выпустить осенью автобиографию заявила актриса Керри Вашингтон, ну а сегодня стало известно, что в ноябре 2023 года выйдет первая книга мемуаров 80-летней Барбры Стрейзанд.

Барбра Стрейзанд выпустит первую книгу мемуаров

В тысячестраничной книге под простым названием «Меня зовут Барбра» актриса и певица рассказывает 60-летнюю историю своей карьеры: от взросления в Бруклине до первых выступлений в ночных клубах Нью-Йорка и череды успешных начинаний во всевозможных сферах шоу-бизнеса.
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№ 1
Igor D.88   8.02.2023 - 16:06
В отличии от Керри Вашингтон, Барбаре точно есть что рассказать. Сколько она всего прошла, сложно представить. Тысяча страниц, это конечно много, даже очень, может на две разбить. читать далее>>
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Барбра Стрейзанд выпустит первую книгу мемуаров фотографии
Барбра Стрейзанд выпустит первую книгу мемуаров фотографии
Барбра Стрейзанд выпустит первую книгу мемуаров фотографии
Барбра Стрейзанд выпустит первую книгу мемуаров фотографии
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