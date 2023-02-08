Барбра Стрейзанд выпустит первую книгу мемуаров

Неделю назад к всеобщему восторгу любителей пикантных историй вышли мемуары
55-летней Памелы Андерсон
. На следующий день о намерении выпустить осенью автобиографию заявила актриса Керри Вашингтон
, ну а сегодня стало известно, что в ноябре 2023 года выйдет первая книга мемуаров 80-летней Барбры Стрейзанд
.
В тысячестраничной книге под простым названием «Меня зовут Барбра» актриса и певица рассказывает 60-летнюю историю своей карьеры: от взросления в Бруклине до первых выступлений в ночных клубах Нью-Йорка и череды успешных начинаний во всевозможных сферах шоу-бизнеса.
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