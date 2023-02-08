Беспощадный пиар: На какие хитрости шли актёры, чтобы выиграть премию «Оскар»

После объявления списка номинантов на премию «Оскар» в 2023 году члены Киноакадемии как следует подумали и решили провести внутреннее расследование в отношении номинации Андреа Райзборо. Британская актриса, сыгравшая главную роль в малобюджетной независимой драме «Ради Лесли» попала в список номинанток в категории «Лучшая женская роль» в результате стихийной кампании продвижения в соцсетях. Причём, настойчиво продвигали и восхваляли Райзборо не простые смертные, а коллеги по цеху: Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет, Деми Мур, Эдвард Нортон и многие другие. По завершении расследования члены Киноакадемии не нашли причин для удаления Райзборо из списка номинантов, но отметили, что «тактика информационно-просветительской кампании посредством соцсетей вызывает беспокойство».
Случай с продвижением Райзборо не является чем-то принципиально новым в истории «Оскара», отмечающего в этом году 95-летний юбилей. С момента учреждения премии звёзды и их влиятельные друзья прибегали к различного рода ухищрениям, пытаясь повлиять на результаты премии. С помощью шпаргалки от «Vanity Fair»Кино-Театр.Ру рассказывает о самых смелых кампаниях продвижения на «Оскар».
Чаепитие у Мэри Пикфорд. 1930 год.
фото: Мэри Пикфорд и её золотой мужчина
Первая роль Мэри Пикфорд в звуковом фильме «Кокетка» была не очень хорошо принята критиками и зрителями. Что не помешало актрисе получить премию за лучшую женскую роль благодаря обширным связям. Начать стоит с того, что Пикфорд была одной из основательниц Академии. Легенда гласит, что в преддверии голосования актриса пригласила на чаепитие всех членов центрального совета судей в своё поместье Пикфэйр, в котором актриса жила со своим не менее влиятельным супругом, актёром Дугласом Фербенксом. Пикфорд нужно было склонить на свою сторону всего пять человек, и у неё получилось. Проверить подлинность этой вековой легенды сложно, но тот факт, что в следующем году Академия открыла доступ к голосованию для всех своих членов, наводит на определённые мысли о работе над ошибками.
фото: Бэтт Дэвис в фильме «Бремя страстей человеческих»
В середине тридцатых у членов Академии ненадолго появилась возможность вписывать в бюллетень голосования имя победителя, не обращая внимания на список номинантов. По сути, в течении двух лет академикам было позволено голосовать за любого понравившегося им артиста. А причиной этому стал скандал с Бэтт Дэвис. До 1934 года Дэвис не воспринимали всерьёз, несмотря на то, что на её счету было около двадцати фильмов. Работа в фильме «Бремя страстей человеческих» вывела актрису на принципиально иной уровень. Дэвис рискнула, согласившись на откровенно отрицательную роль - официантки Милдред Роджерс, которую мало кто хотел играть. Актриса не прогадала - её исполнению рукоплескали, поспешно называя эту роль лучшей работой Дэвис. На контрасте с таким признанием отсутствие Дэвис в списках номинанток на «Оскар» вызвало справедливое возмущение как у поклонников актрисы, так и у работников индустрии. Академию взяли измором, устроив ковровую бомбардировку телеграммами, телефонными звонками и пылающими яростью письмами. В конце концов, Академия сдалась под этим натиском и объявила о пересмотре правил. Теперь во время голосования члены Академии вольны были вписывать имя победителя без оглядки на список номинантов. Несмотря на громкую кампанию продвижения, Дэвис так и не получила премию за роль Милдред, уступив награду Клодетт Кольбер. Но, видимо, памятуя о своей несправедливой оплошности, академики присудили Бетт награду в следующем году.
фото: Хэл Мор
За всей этой шумихой и активностью с большим интересом наблюдали руководители крупных киностудий, которые пришли к очень логичному выводу. Если теперь можно выиграть «Оскар», даже не попав в список номинантов, так не проще ли вписывать свои фильмы во все возможные категории? Первыми эту, по сути, коррупционную схему опробовали Warner Bros., проведя обширную кампанию по внесению во все возможные бюллетени своих кандидатов, имена которых отсутствовали в списках номинантов. Студии почти удалось добиться наград для Пола Муни и Майкла Кёртица, но настоящая удача в результате всех этих манёвров постигла Хэла Мора, оператора знаменитого звукового фильма «Певец джаза». В 1936 году Хэл Мор получил заветный «Оскар» за операторскую работу в фильме «Сон в летнюю ночь». Его имени не было в списке номинантов, и его победа стала первой и последней «вписанной» победой в истории «Оскара», поскольку этот инцидент заставил Академию снова пересмотреть правила голосования.
Занятный случай произошёл с актёром Чиллом Уиллсом, который был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в дебютном фильме Джона Уэйна«Аламо». Узнав о номинации, Уиллс решил не полагаться на судьбу и увеличить свои шансы на победу с помощью наёмного публициста Бау-Вау Войцеховича. То ли Чилл щедро заплатил Бау-Вау, то ли у последнего в принципе отсутствовало чувство меры, но рекламная кампания, которую он развернул в поддержку актёра, взбесила своей безнравственной вульгарностью даже самого Джона Уэйна. В одной из реклам Бау-Вау от имени Чилла поименно обратился к членам Академии с наивными виршами, смысл которых сводился примерно к следующему: «Будь то победа, поражение или ничья, вы все мои братья и я люблю вас». В журнале «The Hollywood Reporter» Бау-Вау опубликовал фотографию всех актёров фильма с совсем уж диким текстом: «Мы, актёры фильма «Аламо» молимся усерднее, чем реальные техасцы молились за свою жизнь в битве за Аламо, за то, чтобы Чилл Уиллс получил «Оскара» как лучший актёр второго плана. Игра братца Чилла была прекрасной. Ваши братья из Аламо».
фото: Реклама в The Hollywood Reporter
Фактически привлечение публициста для продвижения своей кандидатуры не являлось нарушением каких-то правил. Но количество и характер публикаций до такой степени не понравились Джону Уэйну, что режиссёр не поленился и написал открытое письмо в журнал «Variety», в котором заявил, что ни ему, ни остальным членам съёмочной группы ничего не было известно о рекламной кампании Уиллса. «Воздержусь от резких выражений, потому что уверен, что его намерения были не так дурны, как его вкус», - подытожил режиссёр. Естественным образом, Уиллс не получил «Оскар», впустую потратившись на труды Бау-Вау.
Женщины Голливуда поддерживают Лив Ульман. 1975 год.
фото: Лив Ульман в фильме «Сцены из супружеской жизни»
Салли Кёркленд очень хотела получить «Оскар» за роль в фильме Юрека Богаевича «Анна», где она сыграла стареющую чешскую актрису, проживающую в Нью-Йорке. Салли обошлась без наёмных публицистов и всё сделала сама, не постеснявшись обратиться ко всем, кого знала или до кого могла дотянуться. «Я звонила друзьям, в том числе Энди Уорхолу (Кёркленд дебютировала в его фильме «13 самых красивых женщин» - прим. ред.), который пригласил меня на своё телешоу. Джоан Риверз тоже пригласила. В Каннах я столкнулась в лифте с кинокритиком Рексом Ридом и уговорила его посмотреть фильм. Он посмотрел и удостоил меня в рецензии такой характеристики: «Салли Кёркленд пожирает Анну как сырой стейк и вырастает в большую звезду». Потом писатель Норман Мейлер написал обо мне. Публицист Ширли МакЛэйнДэйл Олсон уговорил меня пробиться на премию L.A. Film Critics Awards. Я написала им всем письма, что вот, мол, это маленький фильм, и я надеюсь, что вы его посмотрите. В итоге я получила премию как лучшая актриса - вместе с Холли Хантер, которую отметили за роль в фильме «Теленовости». Потом мы устроили показ для Голливудской ассоциации иностранной прессы - и их реакция была экстраординарной» - рассказала актриса в интервью «Huffington Post» 25 лет спустя. Энергичность Салли невозможно было не заметить - Джина Роулендс позже призналась, что голосовала за неё, даже не посмотрев фильма. Но награду получила Шер.
Имя Харви Вайнштейна сегодня больше ассоциируется с домогательствами и изнасилованиями. Но свою власть бывший одним из самых влиятельных продюсеров использовал не только в отельных номерах. Вайнштейн «выбивал» награды фильмам, вышедшим на студии Miramax, самыми разнообразными способами. В результате награды получали, например, такие актрисы как Гвинет Пэлтроу за роль в таких фильмах как «Влюбленных Шекспир». Одна из самых одиозных махинаций Вайнштейна должна была обеспечить Мартину Скорсезе награду как лучшему режиссёру за чудовищный фильм «Банды Нью-Йорка». Началось всё с того, что сценарист Уильям Голдман написал в газете «The Daily Variety» разгромный отзыв на «Банды Нью-Йорка», прямым текстом усомнившись в праве Скорсезе на «Оскар». Надо было всего лишь заглушить голос Голдмана чем-то помощнее, и вуаля: внезапно режиссёр «Вестсайдской истории» и Звуков музыкиРоберт Уайз выпускает авторскую колонку, посвящённую причинам, по которым Скорсезе заслуживает «Оскара». Впоследствии цитаты из этой статьи были использованы в серии предвыборных реклам студии Miramax. Но чуть позже выяснилось, что Уайз не писал никаких статей, колонку от его имени написал публицист с немножко похожей фамилией Мюррей Вайссман.
Мелисса Лео и её гламурная реклама самой себя. 2011 год.
фото: Мелисса Лео просит "Рассмотреть"
За роль в фильме «Боец»Мелисса Лео получила несколько престижных премий, включая «Золотой глобус». Но победы так и не помогли актрисе попасть на обложку хоть какого-нибудь завалящего журнала. Тогда Мелисса, попав в список номинантов на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана», решила прорекламировать себя сама. Актриса выпустила странную гламурную рекламу в духе глянцевых журналов: на одном из фото 50-летняя Мелисса, одетая в меховое манто, нагнувшись так, чтобы было хорошенько видно её глубокое декольте, предлагает членам Академии повнимательнее «Рассмотреть». По всей видимости, её кандидатуру. Реклама вызвала смешанную реакцию - некоторые критики предположили, что Лео лишь навредила себе. Сама актриса с юмором оборонялась от нападок, называя вещи своими именами: «Все эти премии в некотором смысле заставляют нас быть сутенёрами самих себя. Уверена, мои поклонники поймут, что в этой рекламе я просто показываю другую сторону своей натуры». Кстати, реклама нисколько не навредила Мелиссе - заветный «Оскар» она получила.
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