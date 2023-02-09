Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс

Самым громким событием недели стала 65-я церемония вручения премии «Грэмми», которая состоялась 5 февраля в Лос-Анджелесе. Среди гостей и лауреатов церемонии были Дженнифер Лопес, Меган Фокс, преданно следующая за своим любимым Колсоном Бейкером (и даже полученные перед вылетом в Лос-Анджелес сотрясение мозга и вывих запястья не остановили Меган от посещения главного музыкального события года), Дуэйн Джонсон, Хайди Клум, Пэрис Хилтон, Виола Дэвис, триумфатор вечера Гарри Стайлз, ну, и конечно же, Мадонна, чьё увлечение инвазивными косметическими процедурами вызвало шквал критики и насмешек в сети.
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