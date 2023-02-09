Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Одиссея первобытного человека»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс

9 февраля
2023 год
февраль 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Лайфстайл >>
9 февраля 2023

Самым громким событием недели стала 65-я церемония вручения премии «Грэмми», которая состоялась 5 февраля в Лос-Анджелесе. Среди гостей и лауреатов церемонии были Дженнифер Лопес, Меган Фокс, преданно следующая за своим любимым Колсоном Бейкером (и даже полученные перед вылетом в Лос-Анджелес сотрясение мозга и вывих запястья не остановили Меган от посещения главного музыкального события года), Дуэйн Джонсон, Хайди Клум, Пэрис Хилтон, Виола Дэвис, триумфатор вечера Гарри Стайлз, ну, и конечно же, Мадонна, чьё увлечение инвазивными косметическими процедурами вызвало шквал критики и насмешек в сети.

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Меган Фокс и Колсон Бейкер

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Дженнифер Лопес

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Хайди Клум и Том Каулитц

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Гарри Стайлз

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Виола Дэвис

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Мадонна

Как и полагается, к такому большому событию прибились разнокалиберные вечеринки, все эти препати и афтерпати, на которых побывали Эдриан Броуди, Шэрон Стоун, Кевин Костнер и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Шэрон Стоун

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Меган Фокс и Колсон Бейкер

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Эдриан Броуди и Джорджина Чапман

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Кевин Костнер

5 февраля в Лондоне прошла 43-я церемония вручения премии Critics' Circle Film Awards, на которой побывали Флоренс Пью, Мишель Йео и Кейт Бланшетт.

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Флоренс Пью

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Мишель Йео

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Кейт Бланшетт

6 февраля в Лос-Анджелесе на мировой премьере фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» побывали исполнители главных ролей Пол Радд, Эванджелин Лилли, Кэтрин Ньютон, Билл Мюррей, Мишель Пфайффер и Майкл Дуглас.

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Пол Радд с женой

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Мишель Пфайффер

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Билл Мюррей

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Кэтрин Ньютон

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Эванджелин Лилли

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Майкл Дуглас и Кэтрин Зэта-Джонс с сыном

Этим же вечером в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера мини-сериала «Я «любила» мужа», на которой побывали исполнительница главной роли Светлана Ходченкова, а также Мария Мацель, Ольга Ломоносова, Александр Цыпкин и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Светлана Ходченкова

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Ольга Ломоносова

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Александра Власова

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Александр Цыпкин

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Мария Мацель

7 февраля в московском кинотеатре в «Синема Парк Европейский» состоялась премьера комедии «Знакомство родителей», на которой побывали Алёна Чехова, Стася Венкова и Прохор Дубравин.

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Стася Венкова

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Прохор Дубравин

Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс
фото: Алёна Чехова
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекмузыкапремьерастиль
персоны
Анастасия АкатоваКолсон БейкерКейт БланшеттЭдриан БроудиСтася ВенковаАлександра ВласоваФёдор ГамалеяДуэйн ДжонсонПрохор ДубравинМайкл ДугласВиола ДэвисКэтрин Зета-ДжонсМишель ЙеоХайди КлумКевин КостнерЭванджелин ЛиллиОльга ЛомоносоваДженнифер ЛопесМадоннаМаша МацельПол МескалБилл МюррейБилл НайиКэтрин НьютонМишель ПфайфферФлоренс ПьюПол РаддГарри СтайлзШэрон СтоунЮлия ТрофимоваРита УилсонМеган ФоксПэрис ХилтонСветлана ХодченковаАлександр ЦыпкинАлёна Чехова
фильмы
Знакомство родителейЧеловек-муравей и Оса: КвантоманияЯ "любила" мужа

фотографии >>
Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Мадонна, Светлана Ходченкова и Меган Фокс фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Короткометражный фильм «Две пули»

Скорбим

Александр Блинов
8 февраля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Александр Блинов.
Сергей Столяров
7 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Столяров.
Александр Алексеев
7 февраля ушёл из жизни актёр Александр Алексеев.
Виктор Цымбал
6 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Цымбал.
Нина Головина
2 февраля ушла из жизни актриса Нина Головина.

День рождения >>

Борис Андреев
Антон Багров
Марина Брусникина
Владислав Ветров
Олег Гаас
Ада Лундвер
Дарья Мельникова
Татьяна Морозова (III)
Елена Николаева (II)
Жюль Берри
Маргарита Левиева
Джо Пеши
Фред Уильямс
Киаран Хайндз
Том Хиддлстон
Колин Эгглсфилд
все родившиеся 9 февраля >>

Афиша кино >>

Форма голоса
драма, мелодрама, семейное кино, экранизация
Япония, 2016
Больше, чем никогда
драма
Германия, Люксембург, Норвегия, Франция, 2022
Братство четырёх «Л»
драма, исторический фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Франция, 2023
Заклятие Абизу
фильм ужасов
Великобритания, США, 2022
Знакомство родителей
комедия
США, 2023
Мой любимый призрак
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2022
При чём тут любовь?
комедия, мелодрама
Великобритания, 2022
Свободные отношения
романтическая комедия
Россия, 2023
Холодная гонка
драма, приключения
Россия, 2022
Быть
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Проклятие черного паука
драма
Венгрия, Швейцария, 2022
Эрнест и Селестина: Новые приключения
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, Люксембург, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?