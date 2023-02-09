Брендан Фрейзер признался, что долго не мог смириться с аутизмом старшего сына

Фрейзер узнал о диагнозе Гриффина, когда мальчику исполнилось 2 года (сейчас ему 20). И как многие родители, оказавшиеся в похожей ситуации, актёр не сразу принял состояние сына как данность. «Когда я узнал о диагнозе, я был удручён, мягко говоря. Первая реакция: Надо узнать, как это исправить. Какое есть лекарство? Что это всё означает?
Тебя как будто ударили бейсбольной битой по затылку. Ты просто недоумеваешь: Что? Минутку, всё должно было быть не так! Начинаешь винить себя, думать, что виноваты твои дурные гены и то, что ты курил травку в колледже, искать причины произошедшего в себе и своих поступках. А потом достаточно быстро начинаешь понимать, что никакой другой жизни у тебя нет, есть эта. И так уж вышло, что этот парень, обожающий езду на машине, приходится мне сыном».
фото: Лиланд, Эфтон, Гриффин, Брендан и Холден
Актёр рассказал, через что проходит почти каждый родитель ребёнка с аутизмом: «Вас ждёт борьба со школьными советами. В процессе вы встретите огромное количество странных людей, у которых совершенно иной взгляд на то, какие цели вы преследуете, отправляя ребёнка в школу для детей с особенными потребностями. Вас ждёт встреча с поистине колоритными людьми, и то, как вы сориентируетесь по большей части зависит от того, насколько вы уверены в том, что всё будет хорошо. В это вы должны верить несмотря ни на что».
фото: Брендан с сыновьями Холденом и Лиландом на премьере фильма "Кит" в Нью-Йорке
Помимо Гриффина у актёра и его бывшей жены Эфтон Смит есть также сыновья Лиланд и Холден, с которыми актёр появился на премьере «Кита» в Нью-Йорке. Оба сына уже попробовали себя в качестве моделей.
обсуждение >>