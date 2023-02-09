Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Брендан Фрейзер признался, что долго не мог смириться с аутизмом старшего сына

9 февраля
2023 год
февраль 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Лайфстайл >>
9 февраля 2023
Американский актёр Брендан Фрейзер, собравший за свою роль в фильме Даррена Аронофски «Кит» кучу наград и аплодисментов, готовится к финальной гонке за «Оскар». Есть несколько способов увеличить свои шансы на победу, но Брендан пока что ограничивается классическими, просто постоянно присутствуя в информационном поле. В новом интервью радиоведущему Говарду Стерну 54-летний Фрейзер признался, что винил себя в том, что у его старшего сына Гриффина аутизм.

Брендан Фрейзер признался, что долго не мог смириться с аутизмом старшего сына
фото: Брендан с сыновьями

Фрейзер узнал о диагнозе Гриффина, когда мальчику исполнилось 2 года (сейчас ему 20). И как многие родители, оказавшиеся в похожей ситуации, актёр не сразу принял состояние сына как данность. «Когда я узнал о диагнозе, я был удручён, мягко говоря. Первая реакция: Надо узнать, как это исправить. Какое есть лекарство? Что это всё означает?
Тебя как будто ударили бейсбольной битой по затылку. Ты просто недоумеваешь: Что? Минутку, всё должно было быть не так! Начинаешь винить себя, думать, что виноваты твои дурные гены и то, что ты курил травку в колледже, искать причины произошедшего в себе и своих поступках. А потом достаточно быстро начинаешь понимать, что никакой другой жизни у тебя нет, есть эта. И так уж вышло, что этот парень, обожающий езду на машине, приходится мне сыном».

Брендан Фрейзер признался, что долго не мог смириться с аутизмом старшего сына
фото: Лиланд, Эфтон, Гриффин, Брендан и Холден

Актёр рассказал, через что проходит почти каждый родитель ребёнка с аутизмом: «Вас ждёт борьба со школьными советами. В процессе вы встретите огромное количество странных людей, у которых совершенно иной взгляд на то, какие цели вы преследуете, отправляя ребёнка в школу для детей с особенными потребностями. Вас ждёт встреча с поистине колоритными людьми, и то, как вы сориентируетесь по большей части зависит от того, насколько вы уверены в том, что всё будет хорошо. В это вы должны верить несмотря ни на что».

Брендан Фрейзер признался, что долго не мог смириться с аутизмом старшего сына
фото: Брендан с сыновьями Холденом и Лиландом на премьере фильма "Кит" в Нью-Йорке

Помимо Гриффина у актёра и его бывшей жены Эфтон Смит есть также сыновья Лиланд и Холден, с которыми актёр появился на премьере «Кита» в Нью-Йорке. Оба сына уже попробовали себя в качестве моделей.

Брендан Фрейзер признался, что долго не мог смириться с аутизмом старшего сына
фото: Лиланд Фрейзер
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
воспоминаниядетиздоровьеоткровение
персоны
Даррен АронофскиГовард СтернБрендан Фрейзер
фильмы
Кит

фотографии >>
Брендан Фрейзер признался, что долго не мог смириться с аутизмом старшего сына фотографии
Брендан Фрейзер признался, что долго не мог смириться с аутизмом старшего сына фотографии
Брендан Фрейзер признался, что долго не мог смириться с аутизмом старшего сына фотографии
Брендан Фрейзер признался, что долго не мог смириться с аутизмом старшего сына фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Блинов
8 февраля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Александр Блинов.
Сергей Столяров
7 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Столяров.
Александр Алексеев
7 февраля ушёл из жизни актёр Александр Алексеев.
Виктор Цымбал
6 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Цымбал.
Нина Головина
2 февраля ушла из жизни актриса Нина Головина.

День рождения >>

Борис Андреев
Антон Багров
Марина Брусникина
Владислав Ветров
Олег Гаас
Ада Лундвер
Дарья Мельникова
Татьяна Морозова (III)
Елена Николаева (II)
Жюль Берри
Маргарита Левиева
Джо Пеши
Фред Уильямс
Киаран Хайндз
Том Хиддлстон
Колин Эгглсфилд
все родившиеся 9 февраля >>

Афиша кино >>

Форма голоса
драма, мелодрама, семейное кино, экранизация
Япония, 2016
Больше, чем никогда
драма
Германия, Люксембург, Норвегия, Франция, 2022
Братство четырёх «Л»
драма, исторический фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Франция, 2023
Заклятие Абизу
фильм ужасов
Великобритания, США, 2022
Знакомство родителей
комедия
США, 2023
Мой любимый призрак
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2022
При чём тут любовь?
комедия, мелодрама
Великобритания, 2022
Свободные отношения
романтическая комедия
Россия, 2023
Холодная гонка
драма, приключения
Россия, 2022
Быть
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Проклятие черного паука
драма
Венгрия, Швейцария, 2022
Эрнест и Селестина: Новые приключения
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, Люксембург, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен