Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Убийства в эпоху застоя: Саша Бортич, Кристина Асмус и Фёдор Бондарчук

9 февраля
2023 год
февраль 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Лайфстайл >>
9 февраля 2023
8 февраля в старейшем московском кинотеатре «Художественный» состоялся закрытый показ сериала «Фишер», премьера которого состоялась в этот же день на платформах Wink и more.tv. Детективный триллер об одинцовском маньяке зрителям представили исполнители главных ролей Иван Янковский, Саша Бортич и Александр Яценко, а так же продюсеры Фёдор Бондарчук и Жора Крыжовников.

Убийства в эпоху застоя: Саша Бортич, Кристина Асмус и Фёдор Бондарчук
фото: Диана Пожарская и Иван Янковский

Убийства в эпоху застоя: Саша Бортич, Кристина Асмус и Фёдор Бондарчук
фото: Александр Яценко с женой

Убийства в эпоху застоя: Саша Бортич, Кристина Асмус и Фёдор Бондарчук
фото: Саша Бортич

Убийства в эпоху застоя: Саша Бортич, Кристина Асмус и Фёдор Бондарчук
фото: Фёдор Бондарчук и Анна Михалкова

Убийства в эпоху застоя: Саша Бортич, Кристина Асмус и Фёдор Бондарчук
фото: Жора Крыжовников

Гостями показа стали все Кристина Асмус, Диана Пожарская, Агата Муцениеце, Алексей Серебряков, Анна Снаткина, Евгений Стычкин, Анна Михалкова, Маруся Фомина, Анастасия Красовская и многие другие.

Убийства в эпоху застоя: Саша Бортич, Кристина Асмус и Фёдор Бондарчук
фото: Агата Муцениеце

Убийства в эпоху застоя: Саша Бортич, Кристина Асмус и Фёдор Бондарчук
фото: Анастасия Красовская

Убийства в эпоху застоя: Саша Бортич, Кристина Асмус и Фёдор Бондарчук
фото: Анна Михалкова

Убийства в эпоху застоя: Саша Бортич, Кристина Асмус и Фёдор Бондарчук
фото: Анна Снаткина

Убийства в эпоху застоя: Саша Бортич, Кристина Асмус и Фёдор Бондарчук
фото: Алексей Серебряков и Диана Пожарская

А кстати Рецензия на сериал «Фишер»

Убийства в эпоху застоя: Саша Бортич, Кристина Асмус и Фёдор Бондарчук
фото: Елизавета Ищенко и Анна Михалкова

Убийства в эпоху застоя: Саша Бортич, Кристина Асмус и Фёдор Бондарчук
фото: Евгений Стычкин

Убийства в эпоху застоя: Саша Бортич, Кристина Асмус и Фёдор Бондарчук
фото: Кристина Асмус

Убийства в эпоху застоя: Саша Бортич, Кристина Асмус и Фёдор Бондарчук
фото: Маруся Фомина с мужем

Убийства в эпоху застоя: Саша Бортич, Кристина Асмус и Фёдор Бондарчук
фото: Сабина Ахмедова и Мария Андреева

Первый эпизод сериала «Фишер» уже доступен эксклюзивно в видеосервисе Wink.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Кто посадил дерево: «Фишер» — атмосферный детектив о мрачном лесе человеческой души
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Мария АндрееваКристина АсмусМария АхметзяноваЕлизавета БазыкинаФёдор БондарчукЮлия БордовскихАлександра БортичНикита ВолковСергей ГилёвСофья ДонианцРоман ЕвдокимовНадежда ИгошинаЕлизавета ИщенкоЕкатерина КабакГригорий КалининАлексей КаничевВиктория КорляковаАнастасия КрасовскаяЖора КрыжовниковАндрей Максимов (III)Анна МихалковаАгата МуцениецеАнна ПесковаДиана ПожарскаяЕвгений СангаджиевКузьма СапрыкинАлексей СеребряковАнна СнаткинаМаксим СтояновЕвгений СтычкинМария ФоминаИван ФоминовМария ШумаковаИзабель ЭйдленИван ЯнковскийАлександр Яценко
фильмы
Фишер

фотографии >>
Убийства в эпоху застоя: Саша Бортич, Кристина Асмус и Фёдор Бондарчук фотографии
Убийства в эпоху застоя: Саша Бортич, Кристина Асмус и Фёдор Бондарчук фотографии
Убийства в эпоху застоя: Саша Бортич, Кристина Асмус и Фёдор Бондарчук фотографии
Убийства в эпоху застоя: Саша Бортич, Кристина Асмус и Фёдор Бондарчук фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Блинов
8 февраля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Александр Блинов.
Сергей Столяров
7 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Столяров.
Александр Алексеев
7 февраля ушёл из жизни актёр Александр Алексеев.
Виктор Цымбал
6 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Цымбал.
Нина Головина
2 февраля ушла из жизни актриса Нина Головина.

День рождения >>

Борис Андреев
Антон Багров
Марина Брусникина
Владислав Ветров
Олег Гаас
Ада Лундвер
Дарья Мельникова
Татьяна Морозова (III)
Елена Николаева (II)
Жюль Берри
Маргарита Левиева
Джо Пеши
Фред Уильямс
Киаран Хайндз
Том Хиддлстон
Колин Эгглсфилд
все родившиеся 9 февраля >>

Афиша кино >>

Форма голоса
драма, мелодрама, семейное кино, экранизация
Япония, 2016
Свободные отношения
романтическая комедия
Россия, 2023
Больше, чем никогда
драма
Германия, Люксембург, Норвегия, Франция, 2022
Братство четырёх «Л»
драма, исторический фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Франция, 2023
Быть
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Заклятие Абизу
фильм ужасов
Великобритания, США, 2022
Знакомство родителей
комедия
США, 2023
Мой любимый призрак
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2022
При чём тут любовь?
комедия, мелодрама
Великобритания, 2022
Холодная гонка
драма, приключения
Россия, 2022
Проклятие черного паука
драма
Венгрия, Швейцария, 2022
Эрнест и Селестина: Новые приключения
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, Люксембург, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен