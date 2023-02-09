Список Киселёва: Марина Александрова, Сергей Маковецкий и Александра Урсуляк

8 февраля в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма Сергея Урсуляка«Праведник», главную роль в котором исполнил Александр Яценко. В основу фильма легла история офицера Красной Армии Николая Киселёва, спасшего осенью 1942 года 218 советских евреев, выведя их из фашистской оккупации за линию фронта. В 2005 году израильский Международный институт по изучению Холокоста «Яд Вашем» присвоил Николаю Киселеву звание «Праведник народов мира», его имя высечено на стене почета в Саду праведников. Потомки спасенных людей ежегодно собираются в Тель-Авиве, чтобы почтить его память.
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