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Список Киселёва: Марина Александрова, Сергей Маковецкий и Александра Урсуляк

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9 февраля 2023
8 февраля в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма Сергея Урсуляка «Праведник», главную роль в котором исполнил Александр Яценко. В основу фильма легла история офицера Красной Армии Николая Киселёва, спасшего осенью 1942 года 218 советских евреев, выведя их из фашистской оккупации за линию фронта. В 2005 году израильский Международный институт по изучению Холокоста «Яд Вашем» присвоил Николаю Киселеву звание «Праведник народов мира», его имя высечено на стене почета в Саду праведников. Потомки спасенных людей ежегодно собираются в Тель-Авиве, чтобы почтить его память.

Фильм зрителям представил режиссёр Сергей Урсуляк и актёры Александр Яценко, Евгений Ткачук, Сергей Маковецкий, Любовь Константинова и другие.

Список Киселёва: Марина Александрова, Сергей Маковецкий и Александра Урсуляк
фото: Сергей Маковецкий и Сергей Урсуляк

Список Киселёва: Марина Александрова, Сергей Маковецкий и Александра Урсуляк
фото: Любовь Константинова

Список Киселёва: Марина Александрова, Сергей Маковецкий и Александра Урсуляк
фото: Евгений Ткачук

Список Киселёва: Марина Александрова, Сергей Маковецкий и Александра Урсуляк
фото: Александр Яценко

Среди гостей премьеры были Константин Райкин, Валерия, Александра Урсуляк, Дарья Урсуляк, Иван Добронравов, Михаил Ширвиндт, Александр Горбатов, Константин Лавроненко, Ирина Пегова, Марина Александрова и другие.

Список Киселёва: Марина Александрова, Сергей Маковецкий и Александра Урсуляк
фото: Марина Александрова

Список Киселёва: Марина Александрова, Сергей Маковецкий и Александра Урсуляк
фото: Константин Лавроненко

Список Киселёва: Марина Александрова, Сергей Маковецкий и Александра Урсуляк
фото: Александр Горбатов

Список Киселёва: Марина Александрова, Сергей Маковецкий и Александра Урсуляк
фото: Ирина Пегова

Список Киселёва: Марина Александрова, Сергей Маковецкий и Александра Урсуляк
фото: Светлана Степанковская

Список Киселёва: Марина Александрова, Сергей Маковецкий и Александра Урсуляк
фото: Валерия

Список Киселёва: Марина Александрова, Сергей Маковецкий и Александра Урсуляк
фото: Александра Урсуляк с дочерью

Список Киселёва: Марина Александрова, Сергей Маковецкий и Александра Урсуляк
фото: Константин Райкин

Список Киселёва: Марина Александрова, Сергей Маковецкий и Александра Урсуляк
фото: Дарья Урсуляк

«Праведник» в прокате с 16 февраля 2023 года.

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Список Киселёва: Марина Александрова, Сергей Маковецкий и Александра Урсуляк фотографии
Список Киселёва: Марина Александрова, Сергей Маковецкий и Александра Урсуляк фотографии
Список Киселёва: Марина Александрова, Сергей Маковецкий и Александра Урсуляк фотографии
Список Киселёва: Марина Александрова, Сергей Маковецкий и Александра Урсуляк фотографии
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