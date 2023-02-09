СМИ: Лариса Гузеева была замечена в израильском МВД

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Премьера фильма «Свободные отношения»
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Как и многие развлекательные шоу, многолетний хит «Давай поженимся» исчез из программной сетки Первого канала после начала спецоперации. А у бессменной ведущей шоу Ларисы Гузеевой появилось много свободного времени на отдых. Чем она и не преминула воспользоваться, уехав несколько дней назад с мужем в Израиль. Эта новость моментально спровоцировала слухи о намерении артистки эмигрировать из России, получив израильское гражданство. Гузеева поспешила развеять слухи, клятвенно заверив подписчиков в том, что приехала в Тель-Авив всего на неделю и никуда не собирается уезжать насовсем. И в свойственной ей манере отчитала «сплетников» всеми доступными лексическими средствами.
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