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Короткометражный фильм «Две пули»
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СМИ: Лариса Гузеева была замечена в израильском МВД

9 февраля
2023 год
февраль 2023
 
 
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9 февраля 2023

Как и многие развлекательные шоу, многолетний хит «Давай поженимся» исчез из программной сетки Первого канала после начала спецоперации. А у бессменной ведущей шоу Ларисы Гузеевой появилось много свободного времени на отдых. Чем она и не преминула воспользоваться, уехав несколько дней назад с мужем в Израиль. Эта новость моментально спровоцировала слухи о намерении артистки эмигрировать из России, получив израильское гражданство. Гузеева поспешила развеять слухи, клятвенно заверив подписчиков в том, что приехала в Тель-Авив всего на неделю и никуда не собирается уезжать насовсем. И в свойственной ей манере отчитала «сплетников» всеми доступными лексическими средствами.

СМИ: Лариса Гузеева была замечена в израильском МВД

«Какие же дебилы, которые собирают сплетни! Я, наверное, должна была в письменном виде отпроситься. Можно было мне вот столько пахать и улететь на пять дней в безвизовую страну, тёплую, к морю, или нельзя? Разрешения не спросила!»

СМИ: Лариса Гузеева была замечена в израильском МВД

Но в эпоху цифровых гаджетов, начиненных камерами, довольно сложно сохранять инкогнито. Спустя несколько дней актрису и её мужа заметили в очереди в МВД города Хайфа - инстанции, в которой израильтяне и новые репатрианты регистрируются по новому месту жительства, получают биометрическое удостоверение личности и оформляют загранпаспорта.
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СМИ: Лариса Гузеева была замечена в израильском МВД фотографии
СМИ: Лариса Гузеева была замечена в израильском МВД фотографии
СМИ: Лариса Гузеева была замечена в израильском МВД фотографии
СМИ: Лариса Гузеева была замечена в израильском МВД фотографии
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