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«Я думал, моя жизнь пошла ко дну в тот момент»: Павел Прилучный о поступлении в театральное училище

1 марта
2023 год

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1 марта 2023

Один из самых востребованных актёров отечественного кино Павел Прилучный в интервью Bosco Online рассказал, что в школьные годы ему было трудно пересилить себя и пойти в учебное заведение, которое для него выбрала мама.

«Я думал, моя жизнь пошла ко дну в тот момент»: Павел Прилучный о поступлении в театральное училище

«Мне никогда не хотелось заниматься актёрской профессией. Я рос в небольшом городке в Новосибирской области, где быть актёром было не особо почётно. Но мама заставила выучить басню, стихотворение и пойти на экзамены. Было двадцать бесплатных мест в театральном, а жили мы небогато: брат и сестра уже учились в институтах платно, и мне нужно было поступать на бюджет. Разучили вместе с мамой стихи, и она меня буквально за ухо привела в училище. Я думал, что моя жизнь пошла ко дну в этот момент – так мне этого не хотелось», – рассказал Прилучный.

Вскоре Павел с интересом втянулся в профессию: «С первой пятёркой зашёл в аудиторию и буквально на втором прослушивании поймал себя на мысли, как это здорово и интересно. Со мной на экзамене был Ваня Хлопонин, он читал рассказ Зощенко. Я так смеялся, когда слушал его, что у меня слёзы лились из глаз. И именно тогда понял: хочу заниматься этой профессией, чтобы управлять чувствами людей. Это настоящая магия: заставить человека рассмеяться или заплакать, причем не одного, а целый зал. Это не каждый может, но это очень интересно».

«Я думал, моя жизнь пошла ко дну в тот момент»: Павел Прилучный о поступлении в театральное училище


Несмотря на почётное количество ролей, Павел ещё не может сказать, что в полной мере реализовал себя в кино: «Хотел бы сыграть дирижера, такого… с сумасшедшинкой, влюблённого в музыку. Мне кажется, это будет суперистория», — признался звезда «Мажора».

Однако у популярности есть обратная сторона медали. Прилучный признаётся, что избегает публичных мест, чтобы не встретить поклонников: «Я стараюсь не появляться в публичных местах, потому что сложно остаться незамеченным. Это такой наш русский менталитет. Помню, когда только приехал в Москву из Новосибирска, шёл где-то в центре и по дороге встретил Леонида Якубовича. Невольно кинулся к нему с распростертыми объятиями и словами: «Леонид Аркадьевич, привет!», он корректно отошёл в сторону. Я тогда про себя подумал: «Что я делаю?» Это была непроизвольная реакция. Каждую пятницу родители смотрели по телевизору «Поле чудес», и он был для меня, фактически, членом семьи. Так что я хорошо понимаю людей, которые бросаются со мной фотографироваться. Это реакция простого человека: он видит тебя на экране, и ты для него становишься почти родственником. На отдыхе из-за этого часто не получается даже присесть, на пляже особенно».

«Я думал, моя жизнь пошла ко дну в тот момент»: Павел Прилучный о поступлении в театральное училище

Не отстают от Павла даже на рынке: «Люди думают, что ты зарабатываешь миллионы, поэтому можешь позволить себе всё. Куда бы я ни пришёл, ставки тут же повышаются. Если цена не написана, то для меня это будет стоить в два, три, четыре раза больше. Моя жена часто удивляется: «За сколько ты купил?» На рынок она меня одного не пускает», – рассказал Прилучный.
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«Я думал, моя жизнь пошла ко дну в тот момент»: Павел Прилучный о поступлении в театральное училище фотографии
«Я думал, моя жизнь пошла ко дну в тот момент»: Павел Прилучный о поступлении в театральное училище фотографии
«Я думал, моя жизнь пошла ко дну в тот момент»: Павел Прилучный о поступлении в театральное училище фотографии
«Я думал, моя жизнь пошла ко дну в тот момент»: Павел Прилучный о поступлении в театральное училище фотографии
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