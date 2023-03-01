Зендая будет получать миллион долларов за один эпизод «Эйфории»

Актриса и исполнительный продюсер сериала «Эйфория» Зендая
пересмотрела условия договора с HBO. В третьем сезоне за один эпизод ей будут платить один миллион долларов. Об этом сообщает Puck News
.
На гонорар Зендаи повлияли её награды: в 2020 и 2022 году она получила премию «Эмми» в категории «Лучшая актриса в драматическом сериале», а в 2023 взяла «Золотой глобус». Также она стала исполнительным продюсером второго сезона «Эйфории», что сделало её самым молодым номинантом на премию «Эмми» за продюсирование.
Однако стоит учесть, что представления о зарплатах актёров не всегда соответствуют действительности. Ранее Сидни Суини
рассказала в интервью The Hollywood Reporter
, что платит баснословные проценты от своего дохода: «Они не платят актёрам, как раньше. Я должна отдавать 5 процентов своему адвокату, 10 процентов своим агентам и около 3 процентов своему бизнес-менеджеру. Также я должна каждый месяц платить своему агенту по рекламе, а это больше, чем моя ипотека»
.
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