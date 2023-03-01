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Зендая будет получать миллион долларов за один эпизод «Эйфории»

1 марта
2023 год

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1 марта 2023

Актриса и исполнительный продюсер сериала «Эйфория» Зендая пересмотрела условия договора с HBO. В третьем сезоне за один эпизод ей будут платить один миллион долларов. Об этом сообщает Puck News.

Зендая будет получать миллион долларов за один эпизод «Эйфории»

На гонорар Зендаи повлияли её награды: в 2020 и 2022 году она получила премию «Эмми» в категории «Лучшая актриса в драматическом сериале», а в 2023 взяла «Золотой глобус». Также она стала исполнительным продюсером второго сезона «Эйфории», что сделало её самым молодым номинантом на премию «Эмми» за продюсирование.

Однако стоит учесть, что представления о зарплатах актёров не всегда соответствуют действительности. Ранее Сидни Суини рассказала в интервью The Hollywood Reporter, что платит баснословные проценты от своего дохода: «Они не платят актёрам, как раньше. Я должна отдавать 5 процентов своему адвокату, 10 процентов своим агентам и около 3 процентов своему бизнес-менеджеру. Также я должна каждый месяц платить своему агенту по рекламе, а это больше, чем моя ипотека».
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Зендая будет получать миллион долларов за один эпизод «Эйфории» фотографии
Зендая будет получать миллион долларов за один эпизод «Эйфории» фотографии
Зендая будет получать миллион долларов за один эпизод «Эйфории» фотографии
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