Неделя моды в Париже: Шарлиз Терон, Сальма Хайек и Зои Кравиц

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Месяц моды близится к завершению. После Лондона, Нью-Йорка и Милана всё внимание вновь приковано к Парижу, где с 27 февраля по 7 марта пройдёт Неделя моды. Одним из первых состоялся показ осенне-зимней коллекции Christian Dior. Гостями шоу стали Шарлиз Терон, Белла Рамзи, Александра Даддарио, а также дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи Дева Кассель.
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