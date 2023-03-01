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Неделя моды в Париже: Шарлиз Терон, Сальма Хайек и Зои Кравиц

1 марта
2023 год

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1 марта 2023

Месяц моды близится к завершению. После Лондона, Нью-Йорка и Милана всё внимание вновь приковано к Парижу, где с 27 февраля по 7 марта пройдёт Неделя моды. Одним из первых состоялся показ осенне-зимней коллекции Christian Dior. Гостями шоу стали Шарлиз Терон, Белла Рамзи, Александра Даддарио, а также дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи Дева Кассель.

Неделя моды в Париже: Шарлиз Терон, Сальма Хайек и Зои Кравиц
фото: Шарлиз Терон

Неделя моды в Париже: Шарлиз Терон, Сальма Хайек и Зои Кравиц
фото: Галь Гадот

Неделя моды в Париже: Шарлиз Терон, Сальма Хайек и Зои Кравиц
фото: Дева Кассель

Неделя моды в Париже: Шарлиз Терон, Сальма Хайек и Зои Кравиц
фото: Белла Рамзи

Неделя моды в Париже: Шарлиз Терон, Сальма Хайек и Зои Кравиц
фото: Александра Даддарио

Вчера вечером в центре Парижа состоялся показ новой коллекции модного дома Saint Laurent, на котором присутствовали Сальма Хайек, Катрин Денёв, Оливия Уайлд, певица Дуа Липа, Шарлотта Генсбург, Зои Кравиц, Гаспар Ноэ и другие.

Неделя моды в Париже: Шарлиз Терон, Сальма Хайек и Зои Кравиц
фото: Сальма Хайек с мужем и падчерицей

Неделя моды в Париже: Шарлиз Терон, Сальма Хайек и Зои Кравиц
фото: Катрин Денёв

Неделя моды в Париже: Шарлиз Терон, Сальма Хайек и Зои Кравиц
фото: Оливия Уайлд

Неделя моды в Париже: Шарлиз Терон, Сальма Хайек и Зои Кравиц
фото: Дуа Липа

Неделя моды в Париже: Шарлиз Терон, Сальма Хайек и Зои Кравиц
фото: Зои Кравиц

Неделя моды в Париже: Шарлиз Терон, Сальма Хайек и Зои Кравиц
фото: Шарлотта Генсбург

Неделя моды в Париже: Шарлиз Терон, Сальма Хайек и Зои Кравиц
фото: Гаспар Ноэ
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Неделя моды в Париже: Шарлиз Терон, Сальма Хайек и Зои Кравиц фотографии
Неделя моды в Париже: Шарлиз Терон, Сальма Хайек и Зои Кравиц фотографии
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