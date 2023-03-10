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Любовь Аксёнова рассказала о многолетней привычке зимовать в Индии

10 марта
2023 год

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10 марта 2023
О многолетней привычке зимовать в Индии Любовь Аксёнова неожнократно рассказывала в интервью и соцсетях. Впервые побывав на Гоа на съёмках фильма Петра Буслова «Родина», актриса влюбилась в Индию и завела с мужем традицию проводить там не меньше месяца в год. В интервью журналу «Hello!» актриса определила это время как «обычная жизнь с простыми желаниями».

Любовь Аксёнова рассказала о многолетней привычке зимовать в Индии


«В Индии мне всегда хорошо… отдыхается. Я настроила свой быт таким образом, что большую часть года я нахожусь в Москве. Работаю, много времени уделяю своему творчеству, встречаюсь с разными людьми, разрабатываю проекты. И мне просто необходимо какое-то время на переосмысление, на обычную жизнь с простыми желаниями. Например, банально книжку почитать или заняться спортом так, чтобы было налажено расписание — две тренировки в неделю. В период съемок это же совершенно невозможно!
Поэтому в Индию я приезжаю еще и учиться. Сейчас вот прохожу два курса. Один — по работе с голосом. Я хоть и училась в театральном, но, во-первых, это было давно. А во-вторых, это навык, который нужно обязательно обновлять. Еще один курс — по работе с телом. Такие инструменты, которые могут помочь мне в освоении новых телесных практик — от танцев до рукопашки и боя на мечах».

Любовь Аксёнова рассказала о многолетней привычке зимовать в Индии

Но проводить там большую часть времени Любовь совсем не хочет: «Я люблю менять направления. У меня всегда так: если нравится где-то, сразу появляется желание прожить там как минимум месяц. Этого времени мне достаточно, чтобы изучить территорию. Но не могу сказать, что какое-то из мест, где я обитаю, предпочтительнее. Мне хорошо там, где мои родные и близкие».

Также Любовь поделилась рекомендациями для первого посещения Индии: «Однозначно стоит побывать в Ауровиле — там понравится тем, кто любит медитации. Кроме того, в Ауровиле очень необычная архитектура. Если хочется просто отдохнуть, то вам нужен Гоа. Северная часть более дикая, южная — аккуратная, чистая. Каждый, уверена, найдет в Индии свое особенное место».
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Любовь Аксёнова рассказала о многолетней привычке зимовать в Индии фотографии
Любовь Аксёнова рассказала о многолетней привычке зимовать в Индии фотографии
Любовь Аксёнова рассказала о многолетней привычке зимовать в Индии фотографии
Любовь Аксёнова рассказала о многолетней привычке зимовать в Индии фотографии
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