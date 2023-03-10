«Все старания мешают отношениям»: Теория любви от Любови Аксёновой

По случаю выхода долгожданного второго сезона
комедийно-трансплантологического сериала «Почка»
исполнительница главной роли Любовь Аксёнова дала интервью изданию «Hello!»
. Обсуждая непростой характер своей циничной и напористой героини, актриса выдвинула предположение, что любовь способна излечить более-менее каждого.
«Я считаю, что каждый должен хотя бы раз почувствовать себя любимым и самому полюбить — потому что это такое чувство, которое трансформирует и меняет отношение глобально. К миру, к людям, к жизни. Поэтому, может, плохого человека нужно любить даже сильнее — чтобы он стал хорошим»
.
Но душить своей любовью, пытаясь переделать объект своего внимания, не стоит: «Важно понимать, что другой человек — это не ты. И позволять ему быть таким, какой он есть. Это только звучит высокопарно, но в действительности именно так. И когда ты разрешаешь человеку быть собой, он разрешает тебе то же самое. Получается, вам просто хорошо вместе — и не нужно ничего выдумывать и чрезмерно стараться. Все старания, наоборот, мешают отношениям»
.
обсуждение >>