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«Все старания мешают отношениям»: Теория любви от Любови Аксёновой

10 марта
2023 год

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10 марта 2023
По случаю выхода долгожданного второго сезона комедийно-трансплантологического сериала «Почка» исполнительница главной роли Любовь Аксёнова дала интервью изданию «Hello!». Обсуждая непростой характер своей циничной и напористой героини, актриса выдвинула предположение, что любовь способна излечить более-менее каждого.



«Я считаю, что каждый должен хотя бы раз почувствовать себя любимым и самому полюбить — потому что это такое чувство, которое трансформирует и меняет отношение глобально. К миру, к людям, к жизни. Поэтому, может, плохого человека нужно любить даже сильнее — чтобы он стал хорошим».

Но душить своей любовью, пытаясь переделать объект своего внимания, не стоит: «Важно понимать, что другой человек — это не ты. И позволять ему быть таким, какой он есть. Это только звучит высокопарно, но в действительности именно так. И когда ты разрешаешь человеку быть собой, он разрешает тебе то же самое. Получается, вам просто хорошо вместе — и не нужно ничего выдумывать и чрезмерно стараться. Все старания, наоборот, мешают отношениям».
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«Все старания мешают отношениям»: Теория любви от Любови Аксёновой фотографии
«Все старания мешают отношениям»: Теория любви от Любови Аксёновой фотографии
«Все старания мешают отношениям»: Теория любви от Любови Аксёновой фотографии
«Все старания мешают отношениям»: Теория любви от Любови Аксёновой фотографии
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