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Дженнифер Лопес стала лицом бренда нижнего белья Intimissimi

10 марта
2023 год

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10 марта 2023

Лицом новой весенне-летней коллекции итальянского бренда нижнего белья Intimissimi стала 53-летняя Дженнифер Лопес, переживающая сейчас ренессанс в карьере и личной жизни. В комментарии к рекламной кампании Дженнифер дежурно признаётся в любви к Италии, её истории, моде, культуре и еде, и восхваляет качество тканей и кроя изделий Intimissimi. Рекламный ролик с Дженнифер сняла режиссёр Джиа Коппола, внучка Фрэнсиса Форда Копполы и племянница Софии Копполы.

Дженнифер Лопес стала лицом бренда нижнего белья Intimissimi

Дженнифер Лопес стала лицом бренда нижнего белья Intimissimi
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Дженнифер Лопес стала лицом бренда нижнего белья Intimissimi фотографии
Дженнифер Лопес стала лицом бренда нижнего белья Intimissimi фотографии
Дженнифер Лопес стала лицом бренда нижнего белья Intimissimi фотографии
Дженнифер Лопес стала лицом бренда нижнего белья Intimissimi фотографии
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