Дженнифер Лопес стала лицом бренда нижнего белья Intimissimi

«Стыд, чувство утраты и абсолютный ужас»: Пэрис Хилтон рассказала, как бывший бойфренд заставил её снять секс-видео
На тот момент ей было всего 19 лет
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Лицом новой весенне-летней коллекции итальянского бренда нижнего белья Intimissimi стала 53-летняя Дженнифер Лопес, переживающая сейчас ренессанс в карьере и личной жизни. В комментарии к рекламной кампании Дженнифер дежурно признаётся в любви к Италии, её истории, моде, культуре и еде, и восхваляет качество тканей и кроя изделий Intimissimi. Рекламный ролик с Дженнифер сняла режиссёр Джиа Коппола, внучка Фрэнсиса Форда Копполы и племянница Софии Копполы.
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