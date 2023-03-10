Кара Делевинь подтвердила слухи о проблемах с алкоголем и наркотиками

Осенью 2022 года британские и американские таблоиды опубликовали фотографии, на которых Кара Делевинь
напоминала не модель и актрису, а обезумевшего человека
в многодневном запое
. После публикации фотографий слухи о том, что у британской модели серьёзные проблемы то ли с веществами, то ли с психикой (то ли с тем и другим) подогревались другими свидетельствами. Например, австралийскую актрису Марго Робби
папарацци засняли
выходящей из дома Кары в слезах - и журналисты сделали вывод, что актриса очень расстроилась, увидев в каком состоянии находится её подруга и коллега по фильму «Отряд самоубийц»
.
После публикации этих тревожных свидетельств Кара несколько месяцев не появлялась на публике - до февраля 2023 года. В большом интервью журналу «Vogue»
артистка призналась, что у неё действительно были проблемы с алкоголем и наркотиками. А публикации фотографий папарации подействовали на неё как холодный душ и помогли принять решение о необходимости лечения. «Это ужасно. Потому что я-то думала, что веселюсь и хорошо провожу время. Но в какой-то момент видишь всё это и понимаешь “Так, выгляжу я не очень. Иногда всем нам нужна проверка на реальность. Так что в каком-то смысле я благодарна за те фотографии»
.
Кара родилась в очень обеспеченной семье (водившей дружбу с членами королевского семейства), росла в престижном районе Лондона Белгравия и получила соответствующее образование. «Многие, прочитав о моём детстве и семье, думают: «Да она просто избалованная девчонка, которая продвинулась благодаря связям родителей, донельзя привилегированная - кем, собственно, я и являюсь, не поймите меня неправильно. Но моя жизнь была непростой по другим причинам»
.
Основной источник бед Кары - её мать Пандора, страдавшая от героиновой зависимости, когда Каре было 6 лет, а её сёстрам Поппи и Хлое 12 и 14 соответственно. Мать часто пропадала на вечеринках, а воспитанием детей занимался отец и няньки. «Долгое время я не могла поставить себя на её место. Мне просто нужен был кто-то, на кого можно было злиться, и я злилась на неё. Но это была не её вина…То, как эта зависимость отняла у меня мою маму, было очень жестоко. И по отношению к ней тоже»
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Первый раз Кара переборщила с алкоголем в 7 лет в хаосе и шуме свадебного празднества. «Я проснулась в доме моей бабушки в костюме подруги невесты и с похмельем. Перед этим я ходила по дому и подбирала бокалы с шампанским»
.
В 10 лет Кара начала страдать ужасными бессонницами и ей прописали снотворное. Позже ей поставили диагноз диспраксия - нарушение в развитии, характеризующееся проблемами с координацией движений. В 15 лет у неё случился нервный срыв и ей выписали антидепрессанты, которые должны были помочь ей справиться с чувством изоляции. Таким образом, депрессивные состояния давно были частью жизни Кары Делевинь, но в 2020 году, когда весь мир остановился и ушёл в самоизоляцию, ей стало совсем плохо. Сойдя на полной скорости со своего колеса, она вдруг поняла, что в её жизни не было ничего, кроме работы. «Сначала я жила с какими-то людьми в Лос-Анджелесе в этом ковидном пузыре. Ну мы думали, что это продлится неделю-другую, и что это очень весело».
Кара осела дома со своей подружкой Эшли Бенсон
, но их двухлетние отношения не выдержали проверки карантином и в апреле 2020 года Эшли съехала. «И тогда я осталась одна, действительно одна. Это было дно. У меня был самый что ли на есть полновесный экзистенциальный кризис. Всё моё чувство сопричастности, моё самоутверждение, моя личность, всё было построено вокруг моей работы. И вдруг всё это исчезло. Я почувствовала, что у меня нет цели. Что я не стою ничего без работы. И это очень страшно. Вместо того, чтобы воспользоваться этим временем, чтобы узнать что-то новое или сделать что-то новое, я погрузилась в страдание и вечеринки. Печальное было время».
Когда мир стал потихоньку открываться, и Кара вернулась к работе, подходил её 30-й день рождения. Для многих женщин эта цифра до сих пор символизирует мрачный переход в стадию увядания. Видимо эти же страхи преследовали и Кару. Поэтому она решила закатить грандиозную вечеринку, не столько в честь юбилея, сколько в память об ушедшем десятилетии. «Я решила, что надо хорошо провести время. Я собрала всех своих друзей. Я нуждалась в том, чтобы наслаждаться происходящим. В итоге я запиралась в башенке дома, в котором я остановилась, и редко выходила оттуда.
Я знала, что после 30 моя жизнь пойдёт по-другому, потому что я вела очень нестабильный образ жизни. Перемены в жизни были мне необходимы, но я так этому сопротивлялась. Я вроде приветствовала это новое время, но я же и горевала по ушедшему. Это было похоже на похороны моей прежней жизни. Поэтому я решила, что буду веселиться до упаду»
.
Друзья и родные Кары пытались устраивать ей интервенции, но она была не готова. «В этом-то и проблема. Если вы ещё не упали лицом в пол и не приняли решение подняться, вы не вылезете из этого»
. А вот после публикаций таблоидов Кара поняла, что пора ложится в больницу и проходить 12-ступенчатую программу исцеления. В план рекреационных мероприятий входят также спорт, прогулки, систематическое питание, медитация и еженедельная психотерапия. «Людям хотелось бы, чтобы моя история звучала так: «Смотрите, я страдала зависимостями, а теперь я трезвая, вот так!» А это не так просто, и не происходит за одну ночь. Конечно, хочется, чтобы всё было побыстрее - это проблема нашего поколения, мы всё хотим побыстрее. Но надо копать глубже».
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