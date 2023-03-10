Кара Делевинь подтвердила слухи о проблемах с алкоголем и наркотиками

Самое интересное

«Если кому-то в радость думать, что мне плохо, пусть порадуются»: Алла Пугачёва рассказала о жизни в Израиле

«Полночь в Париже»: Пока часы 12 бьют

«Стыд, чувство утраты и абсолютный ужас»: Пэрис Хилтон рассказала, как бывший бойфренд заставил её снять секс-видео

На тот момент ей было всего 19 лет