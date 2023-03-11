«А кто имеет право отменять?»: Голди Хоун о «культуре отмены»

77-летняя обладательница премии «Оскар» Голди Хоун
до сих пор жалеет, что ей не довелось получить свою награду лично. Когда Фред Астер
зачитывал имя победительницы в категории «Лучшая женская роль второго плана», победительница крепко спала в Лондоне. «Мне так и не довелось нарядиться. Получить награду из рук в руки. Я сожалею об этом. Это то, о чём я думаю, оглядываясь в прошлое: «Как было бы здорово пережить всё это».
Хоун уехала в Лондон на съёмки и даже не удосужилась посмотреть по телевизору церемонию вручения наград потому, что, во-первых, ей нужно было рано вставать на смену, а во-вторых, она не верила, что может победить. Ведь роль в фильме «Цветок кактуса»
была всего лишь её второй полноценной ролью в кино. В итоге о награде ей сообщил «мужской голос в телефонной трубке».
В интервью изданию «Variety»
Хоун с печалью отметила, как выцвела церемония вручения премии «Оскар» за последние несколько лет. «Раньше это было такое элегантное мероприятие. Я не старомодна, но иногда шутки настолько бесцветны. И мне не хватает прежнего благоговения. Всё до предела политизировалось. А мне хочется видеть людей в состоянии восторга»
.
Не меньший скепсис вызывает у Хоун и пресловутая культура отмены. «Я думаю, что важно следить за поведением людей, понимать, когда они переходят границы допустимого и иметь возможность с этим справиться. Но у меня вызывают беспокойство эти перегибы. Внезапно вы оказываетесь без работы. Внезапно вы не можете встречаться с женщиной на работе, потому что вас могут уволить. Они ещё и книги отменяют - классические книги, которые никто не может читать. Мне это не нравится. И везде недоверие.
Сейчас какой-то сбой. Сбои - это хорошо. А вот дисбаланс - нет. Я надеюсь, мы вернёмся к определённому уровню чувствительности и справедливости. А эта «культура отмены» - даже это словосочетание само по себе пугает меня. От него отдаёт конкретизированным мышлением и ригидностью, ничего хорошего в этом нет. Да и кто имеет право отменять?»
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