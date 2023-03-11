Чудо на кукурузном поле: Полина Максимова, Егор Бероев и Ксения Алфёрова

11 марта в кинотеатре Октябрь состоялась премьера экшн-драмы «На солнце, вдоль рядов кукурузы». В основе сюжета фильма - история пилота Дамира Юсупова, который в августе 2019 года сумел посадить на кукурузное поле самолет, у которого отказали оба двигателя, и спасти жизни 233 пассажирам.
Вместе с создателями картины на сцену поднялся глава Росавиации Александр Нерадько, ставший свидетелем профессионализма Юсупова: «В реальности весь полет от начала разбега до приземления самолета длился 139 секунд: 47 секунд занял разбег по взлетно-посадочной полосе, 92 секунды A321 находился в воздухе. Приземлиться можно было только на кукурузное поле. Вы знаете, жизнь, конечно, богаче сценария любого фильма. Когда я прибыл на место происшествия, я увидел, что левый двигатель полностью превратился в хлам, а правый – в полухлам, и экипаж в этой ситуации принял единственно верное решение: не продолжать полет и посадить самолет на кукурузное поле. В авиации есть такая поговорка: на честном слове и на одном крыле. И экипаж принял решение не лететь на честном слове и на одном крыле, а приземлиться перед собой, чем спас жизни всех находившихся на борту».
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