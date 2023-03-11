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Чудо на кукурузном поле: Полина Максимова, Егор Бероев и Ксения Алфёрова

11 марта
2023 год

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11 марта 2023
11 марта в кинотеатре Октябрь состоялась премьера экшн-драмы «На солнце, вдоль рядов кукурузы». В основе сюжета фильма - история пилота Дамира Юсупова, который в августе 2019 года сумел посадить на кукурузное поле самолет, у которого отказали оба двигателя, и спасти жизни 233 пассажирам.

Чудо на кукурузном поле: Полина Максимова, Егор Бероев и Ксения Алфёрова
фото: Дамир Юсупов

Фильм зрителям представили режиссёр Сарик Андреасян и актёры Егор Бероев, Полина Максимова, Лиза Моряк, Марк Богатырёв, Михаил Тарабукин, Ксения Алфёрова и др.

Чудо на кукурузном поле: Полина Максимова, Егор Бероев и Ксения Алфёрова
фото: Лиза Моряк и Сарик Андреасян

Чудо на кукурузном поле: Полина Максимова, Егор Бероев и Ксения Алфёрова
фото: Ксения Алфёрова и Егор Бероев

Чудо на кукурузном поле: Полина Максимова, Егор Бероев и Ксения Алфёрова
фото: Марк Богатырёв

Чудо на кукурузном поле: Полина Максимова, Егор Бероев и Ксения Алфёрова
фото: Полина Максимова

Вместе с создателями картины на сцену поднялся глава Росавиации Александр Нерадько, ставший свидетелем профессионализма Юсупова: «В реальности весь полет от начала разбега до приземления самолета длился 139 секунд: 47 секунд занял разбег по взлетно-посадочной полосе, 92 секунды A321 находился в воздухе. Приземлиться можно было только на кукурузное поле. Вы знаете, жизнь, конечно, богаче сценария любого фильма. Когда я прибыл на место происшествия, я увидел, что левый двигатель полностью превратился в хлам, а правый – в полухлам, и экипаж в этой ситуации принял единственно верное решение: не продолжать полет и посадить самолет на кукурузное поле. В авиации есть такая поговорка: на честном слове и на одном крыле. И экипаж принял решение не лететь на честном слове и на одном крыле, а приземлиться перед собой, чем спас жизни всех находившихся на борту».

Гостями премьеры стали Ольга Кузьмина, Ольга Кабо, Анна Чурина, Ксения Суркова, Владимир Сычёв, Катя Кабак, Алёна Чехова, а также Дамир Юсупов.

Чудо на кукурузном поле: Полина Максимова, Егор Бероев и Ксения Алфёрова
фото: Ольга Кузьмина

Чудо на кукурузном поле: Полина Максимова, Егор Бероев и Ксения Алфёрова
фото: Ольга Кабо с дочерью

Чудо на кукурузном поле: Полина Максимова, Егор Бероев и Ксения Алфёрова
фото: Анна Чурина

Чудо на кукурузном поле: Полина Максимова, Егор Бероев и Ксения Алфёрова
фото: Ксения Суркова

Чудо на кукурузном поле: Полина Максимова, Егор Бероев и Ксения Алфёрова
фото: Катя Кабак

Чудо на кукурузном поле: Полина Максимова, Егор Бероев и Ксения Алфёрова
фото: Алёна Чехова

«На солнце, вдоль рядов кукурузы» в прокате с 16 марта 2023 года.

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обсуждение >>
№ 1
Наталья Курилова   11.03.2023 - 15:27
Лучше всех выглядит пилот Дамир Юсупов. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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На солнце вдоль рядов кукурузы

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Чудо на кукурузном поле: Полина Максимова, Егор Бероев и Ксения Алфёрова фотографии
Чудо на кукурузном поле: Полина Максимова, Егор Бероев и Ксения Алфёрова фотографии
Чудо на кукурузном поле: Полина Максимова, Егор Бероев и Ксения Алфёрова фотографии
Чудо на кукурузном поле: Полина Максимова, Егор Бероев и Ксения Алфёрова фотографии
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