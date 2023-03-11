Чудо на кукурузном поле: Полина Максимова, Егор Бероев и Ксения Алфёрова

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Актриса поблагодарила всех, кто поддержал её после увольнения

«Прощай, моя дорогая»: Лия Ахеджакова простилась со сценой в открытом письме

11 марта

«А кто имеет право отменять?»: Голди Хоун о «культуре отмены»

И о том, что раньше трава была зеленее, а «Оскар» - веселее